'Просто безумные': Орбан заявил, что Европа не выживет без российской нефти

Орбан заявил, что европейцам "нужна" российская нефть.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ стран ЕС от российской нефти "просто безумен" и что в нынешней ситуации Евросоюз якобы "не выживет" без энергоносителей РФ. Об этом он заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "Украинская правда".

"Именно сейчас в дверь стучится глобальный дефицит нефти. Поэтому поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, бесспорно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого", – заявил Орбан.

Он также обвинил Брюссель якобы в стремлении сменить правительство в Венгрии на парламентских выборах 12 апреля, с тем чтобы новая власть "предоставляла деньги и военное оборудование украинцам".

"Здесь, в Брюсселе, многие… считают, что единственный выход из этой ситуации – это поражение национального правительства на выборах и формирование проукраинского правительства. И это новое проевропейское правительство, проукраинское правительство, пойдет тем путем, которым идут другие, то есть будет предоставлять деньги и военное оборудование украинцам", – сказал Орбан.

Орбан и кредит ЕС для Украины

Politico писало, что лидерам ЕС не удалось убедить Орбана отказаться от своего сопротивления в предоставлении кредита на сумму 90 млрд евро для финансирования военных нужд Украины. Отмечалось, что кредит обсуждали полтора часа. Однако эта дискуссия не привела к четкому пути к соглашению.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания в Брюсселе заявила, что, несмотря на блокирование Венгрией выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро, эти средства будут предоставлены нашему государству "тем или иным образом".

