Стоимость российской нефти будет зависеть от мировых цен на "черное золото".

Ценовой потолок на российскую нефть, утвержденный 18 июля в рамках 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, будет пересматриваться как минимум дважды в год в зависимости от изменения мировых цен на нефть.

Как сообщает Bloomberg, стоимость российской нефти будет определяться по формуле: мировые цены на нефть минус 15%. При этом не уточняется, о стоимости какого именно сорта нефти идет речь.

Новый санкционный пакет устанавливает ценовой порог для российского черного золота на уровне 47,6 доллара за баррель вместо предыдущего показателя в 60 долларов.

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Изначально планировалось снизить "потолок цен" с 60 до 45 долларов за баррель. Однако сопротивление этому решению со стороны Греции, Кипра и Мальты заставило европейских чиновников искать компромисс и ввести динамический "потолок цен".

Критика новых нефтяных ограничений

Как отмечают в организации Razom We Stand, несмотря на то, что "потолок цен" был уменьшен, у России остаются лазейки, которые позволят ей продолжать получать прибыль, которая в конечном итоге будет направляться на войну.

"В периоды, когда мировые рыночные цены на нефть падали до 42 долларов, ценовое ограничение оставалось на уровне 60 долларов, что позволяло России получать значительные прибыли от экспорта. Пониженное динамическое ограничение цены на нефть, начинающееся с 47,6 доллара за баррель и корректируется каждые 6 месяцев, оставляет эту лазейку открытой", - отметили в организации.

Кроме того, по мнению экспертов, вместе с введением ценового ограничения необходимо усиливать контроль над выполнением санкций.

"Снижение ценового ограничения на нефть без усиления правоприменения не является стратегией и создает риск того, что ЕС позволит санкциям стать символическими, а не стратегическими", - считает основательница и исполнительный директор Razom We Stand Светлана Романко.

По мнению экспертов организации, верхний предел цен на российскую нефть должен быть снижен до 20-25 долларов за баррель.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал УНИАН, 18 июля послы ЕС одобрили 18-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения добавляют в "черный список" еще 105 кораблей "теневого флота" РФ. Также предусматривается ограничение доступа российских банков к финансированию и санкционирование трубопровода Nord Stream. Под санкции попадут и китайские банки, которые не выполняют ограничения ЕС.

Кроме того, ЕС вводит запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, происходящих из любой третьей страны, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Соединенного Королевства и США.

Нынешний санкционный пакет ЕС прошел непростой путь к своему принятию. После представления нового санкционного предложения Еврокомиссии в июне прошлого года и обсуждения его блокировали как Словакия, требуя "гарантий" в связи с ограничениями ЕС против российских энергоносителей, а также потенциальными судебными исками со стороны РФ так и Греция, Кипр и Мальта из-за прайскепа.

17 июля словацкий премьер Роберт Фицо снял предостережение. Удалось, в конце концов, убедить и Грецию, Кипр и Мальту, которые не поддерживали снижение потолка цен на российскую нефть.

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