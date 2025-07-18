Аналитики ожидают увеличения предложения нефти в последние три месяца года

Цены на нефть в начале торговой сессии в пятницу продолжили расти из-за атаки беспилотников на нефтяные месторождения на севере Ирака и роста спроса на "черное золото", сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 29 центов, до 69,81 доллара за баррель.

Котировки на американскую нефть марки WTI подорожали на 27 центов, до 67,81 доллара за баррель.

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По данным издания, из-за атак добыча нефти в полуавтономном Курдистане сократилась с примерно 280 000 баррелей в сутки до 140-150 тысяч баррелей в сутки

Дополнительно поддержала цены на нефть летняя волна туристов. За первые две недели июля мировой спрос на нефть в среднем составил 105,2 млн баррелей в сутки, что на 600 000 баррелей больше, чем в прошлом году, отмечают аналитики JPMorgan в аналитической записке.

Выросло потребление нефти и в Азии, поскольку нефтеперерабатывающие заводы вернулись с технического обслуживания на фоне пикового сезонного спроса.

В то же время неопределенность с пошлинами Трампа сдерживает рост цен на "черное золото". Дополнительно давят на цены планы крупных нефтедобывающих компаний отменить сокращение добычи нефти.

Аналитики ING ожидают, что в ближайшее время цены на нефть будут иметь благоприятную почву для роста, однако в последние три месяца года предложение нефти, по их мнению, возрастет.

Как сообщал УНИАН, высокий спрос на нефть в США и Китае, а также ожидание немедленных санкций в отношении РФ подталкивало на этой неделе цены на "черное золото" вверх.

Вместе с тем, решение президента США Дональда Трампа отсрочить введение новых санкций против РФ на 50 дней развернуло цены на "черное золото" вниз.

Зато поставки нефти из РФ даже выросли. По данным СМИ, объем поставок из портов Балтийского моря достиг максимума за почти 10 месяцев.

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