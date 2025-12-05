В частности, они являются почти невидимыми для стандартных радиолокационных систем.

Стелс-самолеты имеют ряд преимуществ по сравнению с истребителями, которые не имеют этой технологии. Среди них такие особенности, как увеличенная дальность полета и малозаметность на радарах.

Об этом рассказывает ресурс Wion. Авторы назвали 10 преимуществ стелс-истребителей на поле боя над обычными боевыми самолетами.

Уменьшение радиолокационной заметности

Основное преимущество стелс-технологии заключается в уменьшении заметности самолетов на радарах до 0,0015 квадратных метров, тогда как обычные истребители имеют показатель в 10-15 квадратных метров. Поэтому пока стелс-истребители не приблизятся чрезвычайно близко, вражеские радиолокаторы не могут их обнаружить. Они почти невидимы для стандартных радиолокационных систем.

Преимущество дальности обнаружения

Еще одним плюсом стелс-истребителей является невидимость на расстоянии до 10-30 км, тогда как обычные обнаруживаются радарами на расстоянии в 150-200 километров. Возможность увидеть врага первым, оставаясь невидимым, обеспечивает преимущество в воздушном бою, пишет ресурс.

Возможность первого удара

Стелс-самолеты могут выпускать оружие с безопасного расстояния до того, как противник узнает об их существовании. Обычные же истребители могут заметить. Стелс-технология обеспечивает эффект неожиданности. А враг не может контратаковать, если не увидит самой угрозы.

Способность пройти сквозь плотную противовоздушную оборону

Самолеты со стелс-технологией могут пройти сквозь плотные сети противовоздушной обороны и при этом быть незамеченными. Обычные истребители могут нести потери, когда противодействуют современной системе ПВО.

"Стелс-технология позволяет проводить операции над сильно защищенной территорией врага, где обычные самолеты не могут уцелеть", – пишет издание.

Внутренние отсеки для оружия

Стелс-самолеты несут оружие внутри, а не под крыльями. Это помогает им сохранять аэродинамические характеристики. Те же самолеты, которые перевозят ракеты снаружи, страдают от увеличения сопротивления. К примеру, современный истребитель F-22 "Раптор" сохраняет преимущество в скорости, дальности полета и маневренности по сравнению с обычными истребителями.

Увеличенная дальность полета

Если брать самолет F-22, он может достигать сверхзвуковой скорости в 1,5 Маха без форсажа, что позволяет экономить топливо. Также самолеты со стелс-технологией могут дольше задерживаться над целями и действовать дальше от места базирования, по сравнению с нестелс-конкурентами.

Объединенные датчики

Стелс-самолеты имеют радиолокационные, инфракрасные и электронные датчики, которые составляют единую систему ситуационной осведомленности. Обычные истребители не имеют такой интеграции. Именно поэтому один стелс-истребитель может самостоятельно обнаружить и выследить десятки целей без внешней поддержки.

Работа без поддержки AWACS

Как отмечалось выше, стелс-самолеты выполняют операции автономно с помощью современных бортовых датчиков и не требуют наведения с помощью AWACS для атак по целям за пределами прямой видимости. Такая независимость уменьшает логистические требования и оперативную уязвимость самолетов.

Эффект мультипликатора силы

Ресурс рассказывает, что один стелс-истребитель проникает в оборону, для преодоления которой требуется несколько обычных истребителей, а также самолеты поддержки. Таким образом, стелс-технологии восстанавливают асимметричный баланс сил.

Защита от будущих угроз

Принципы работы стелс-технологий продолжают развиваться. Обычные самолеты не могут быть модернизированы для получения таких преимуществ.

"Инвестиции в стелс обеспечивают актуальность против будущих угроз на десятилетия", – констатируют авторы.

