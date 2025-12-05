Как и у других членистоногих, ротовые части пауков произошли от примитивных, предковых структур, напоминающих конечности.

Хотя у некоторых пауков шесть глаз, по умолчанию их восемь, обычно расположенных примерно в два ряда. Об этом пишет discoverwildlife.

Интересно, что у скорпионов также многоглаз (от 6 до 12), но они менее заметны из-за меньшего размера. Похоже, что у изначального проточленистоногого было два глаза (как у вымерших трилобитов и гигантских морских скорпионов), и эта пара сохранилась у ракообразных (например, мокриц), многоножек и насекомых. Но по мере эволюции предков паукообразных их глаза разделились на переднюю и боковые части, а затем снова разделились.

Затем пауки эволюционировали таким образом, что вместо множественных фасеток, как у сложных глаз насекомых, паучий глаз представляет собой одну линзу с несколькими рецепторами под ней для гораздо лучшего разрешения конечного зрительного изображения.

Могут ли пауки слышать

У пауков нет ушей и барабанных перепонок, но, как оказалось, по крайней мере один вид пауков способен создавать свою собственную версию барабанной перепонки. В статье сказано:

"На самом деле, у пауков нет ушей как таковых, но они слышат ногами благодаря нескольким особым тонким волоскам, которые стимулируются вибрациями воздуха и связаны с нервными клетками у их основания".

Интересно, что по крайней мере один вид расширяет эти возможности, создавая огромную "барабанную перепонку", в 10 000 раз больше себя самого, которая располагается прямо посередине и улавливает вибрации лапками.

На самом деле, круговые сети, которые плетет мостовой паук (Larinioides sclopetarius) - вид, получивший такое название из-за того, что чаще всего встречается на искусственных сооружениях вблизи воды, - более чувствительны к акустическим вибрациям, чем любая известная обычная барабанная перепонка. А поскольку паутина, создаваемая пауком, находится снаружи его тела, он способен адаптировать и восстанавливать свою внешнюю "барабанную перепонку" по мере необходимости.

В исследовании, опубликованном в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences описывается, как "слух паука-крестовика функционально передан его расширенному фенотипу", то есть его сконструированной паутине. Авторы статьи утверждают, что сенсорная экология пауков - "одних из древнейших наземных животных" - должна быть переосмыслена.

Есть ли у пауков зубы

Как и у других членистоногих, ротовые части пауков произошли от примитивных, предковых структур, напоминающих конечности. В то время как ноги и педипальпы (щупальцы, аналогичные усикам насекомых) всё ещё имеют несколько сочленённых сегментов, хелицеры пауков редуцированы до двух частей: базального блока и складчатых клыков.

Интересно, что все пауки (за исключением малоизвестного семейства Uloboridae) впрыскивают яд через полые клыки, чтобы убить свою добычу. Он содержит ферменты, которые начинают разжижать пищу. Полученная предварительно переваренная масса всасывается через ротовое отверстие между хелицерами. Хотя здесь происходит некоторое измельчение, зубы в этом процессе практически не участвуют.

У насекомых аждая челюсть редуцирована до одного треугольного (или четырёхгранного) сегмента: они шарнирно соединены внешними задними углами и встречаются друг с другом, как лезвия ножниц. Кончики и внутренние края челюстей часто вооружены зубами для разрезания, резки или измельчения.

Новости о поведении пауков

Недавно ученые обнаружили, что пауки могут создавать "чучела" в виде чуть больших пауков и размещать их на своей паутине, чтобы отпугивать хищников. Эти искусственные пауки также имеют тело и восемь лапок и выглядят очень похоже на настоящих.

