Переговоры с представителями Еврокомиссии не устранили "фундаментальные беспокойства и предостережения" относительно энергетических рисков страны, говорят в МИД Словакии.

Словакия снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России на уровне послов стран-членов при Европейском союзе. Об этом пишет TASR со ссылкой на отдел коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел страны.

Издание напомнило, что словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций из-за инициативы RePowerEU, которая предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Евросоюз с 1 января 2028 года. По словам Фицо, это может иметь существенное негативное экономическое влияние на Словакию.

"Словацкая Республика высоко оценила рабочие переговоры с представителями Европейской комиссии на тему энергетики и RePowerEU, целью которых было способствовать лучшему пониманию оговорок и требований Словацкой Республики как наиболее пострадавшего государства-члена", - говорится в заявлении министерства.

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В ведомстве отметили, что предложение RePowerEU является "серьезным вызовом для конкурентоспособности экономики, особенно с точки зрения цен на энергоносители и энергетической безопасности Словакии", поэтому, мол, Словакия остается на своей текущей позиции по 18-му пакету санкций.

"Словацкая Республика готова продолжать конструктивное общение с Европейской Комиссией, а также на основе своей инициативы продолжать поиск возможных решений в совместном диалоге на благо граждан и бизнеса", - заявило министерство и добавило, что переговоры еще не устранили фундаментальные беспокойства и предостережения, которые Словакия все еще имеет по предложению RePowerEU.

18-й пакет санкций ЕС против России: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в июне в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против России одновременно с США, чтобы подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам. Отмечалось, что 18-й пакет санкций ЕС будет включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между Россией и Германией, а также снижение предельного уровня цен на нефть.

Впрочем, Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций против РФ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такое решение было принято в ответ на планы ЕС поэтапно отказаться от импорта российских энергоносителей. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что Словакия не поддержит пакет санкций, если Еврокомиссия не предложит путь решения ситуации, в которой, по его словам, окажется Словакия, если блок постепенно откажется от импорта российских энергоносителей.

В начале июля репортер "Радио Свобода" Рикард Юзвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре таки принят после того, как ЕС предоставил Словакии необходимые заверения в вопросе энергетики. При этом Юзвяк уточнил, что Венгрия не высказывала открытых возражений относительно нового пакета санкций.

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