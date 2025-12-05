5 декабря принято поздравлять представителей двух профессий.

Дата 5 декабря ассоциируется со многими интересными обычаями. Праздник сегодня в Украине посвящается нескольким профессиям, а ночью дети ждут святого Николая с подарками. Международное торжество этой даты также затрагивает многих украинцев.

Какой сегодня праздник церковный

Преподобного Савву Освященного чествуют по новому стилю. Супружеские пары молятся ему о крепком браке, а одиночки просят послать достойную вторую половинку. Кроме того, 6 декабря наступит День святого Николая. Поэтому в ночь с 5 на 6 число Чудотворец кладет детям подарок под подушку. В старом стиле сегодня праздник князя Ярополка Изяславича и священника Прокопия.

Какой сегодня праздник в Украине

В эту дату родились такие известные наши соотечественники, как поэт Александр Олесь, писатель Григор Тютюнник, художник Михаил Дерегус, а также участники украинско-российской войны и Герои Украины Дмитрий Коломиец и Владислав Украинец.

Профессиональный праздник 5 декабря - День работников статистики. Поздравления получают люди, которые помогают государству узнать общественное настроение или оценить экономические процессы. В честь торжества есть интересный обычай - публиковать необычные или забавные статистические данные.

Какой сегодня праздник в мире

В эту дату наступает Международный день волонтера, посвященный всем людям, которые безвозмездно занимаются полезными для общества делами - например, ухаживают за бездомными животными, помогают пожилым людям или убирают территории.

Это торжество особенно значимо для украинцев, ведь во время войны в Украине сотни тысяч обычных людей стали частью волонтерского движения. Волонтеры являются незаменимой поддержкой для фронта, поэтому обязательно нужно поздравить таких знакомых.

Есть еще такие всемирные праздники сегодня - День почвоведов, День благодарности барменам, День ниндзя.

Какой праздник 5 декабря в народе

Приметы и поговорки об этой дате говорят, чего ждать от зимы:

если птицы прячутся под крыши и балконы, будет мороз;

замерзли лужи - к скорым заморозкам;

потеплело - это ненадолго, следующие месяцы будут холодными;

если выпал мокрый снег, то быстро растает.

5 декабря дети катались по холмам на санях и играли в снежки. Молодежь сваталась - есть поверье, что любовные дела в этот день пройдут удачно. Есть также в праздник сегодня традиция на привлечение денег - для этого перед сном нужно положить под подушку монету.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит никому завидовать, иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти. Также 5 декабря не рекомендуется лениться, переносить встречи и откладывать работу. Верующим не стоит забывать, какой сегодня церковный праздник неудачный для любых начинаний.

