Эта змея занимала верхнюю ступень пищевой цепи.

На территории современной Колумбии когда-то обитала змея, которая была длиннее городского автобуса и тяжелее небольшого автомобиля. Она доминировала в этом ландшафте после динозавров.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своем материале для Forbes рассказал о титанобоа. Это вид вымерших змей, которые являются близкими родственниками удава.

Насколько крупным был титанобоа

Биолог отметил, что длина этой змеи составляла примерно 13 метров. Титанобоа весила более 1133 килограммов, что делает ее самой большой и тяжелой змеей, которую когда-либо обнаруживали палеонтологи.

Трэверс напомнил, что останки титанобоа впервые были обнаружены в 2009 году. Тогда ученые, которые проводили раскопки в угольной шахте Серрехон в Ла-Гуахире, нашли гигантский позвонок. Сперва они предположили, что он принадлежал крокодилу, но структура самой кости опровергла это предположение.

В исследовании 2009 года, опубликованном в журнале Nature, исследователи в конечном итоге смогли идентифицировать 28 отдельных окаменелостей титанобоа. Этого было достаточно, чтобы узнать полный размер змеи, причем с поразительной точностью.

Биолог рассказал, что в отличие от млекопитающих, змеи не способны регулировать свою температуру. В частности, скорость метаболизма змеи - и, как следствие, максимальный размер ее тела - ограничивается температурой окружающей среды. Это означает, что более крупные змеи нуждаются в гораздо более теплом климате, чтобы эффективно передвигаться, охотиться и переваривать пищу.

Исследователи выяснили, что средняя дневная температура в древней Колумбии составляла около +32°C. Это значительно теплее, чем в современных тропиках.

Более того, титанобоа занимала верхнюю ступень пищевой цепи с экологической точки зрения, подчеркнул Трэверс. Он напомнил, что после исчезновения динозавров млекопитающие были еще небольшими.

Как охотилась эта змея

Биолог рассказал, что ученые полагают, что титанобоа вела себя как гигантская анаконда. Вероятно, она лежала в засаде в реках, нападала на добычу и душила ее. Одной из жертв этой змеи могли быть огромные 6-метровые крокодилы, которые проживали в тот период.

Трэверс отмели, что титанобоа была способна раздавить грудную клетку даже крупной рептилии. Эти змеи охотились тихо, полагаясь на свою скрытность, несмотря на огромные размеры.

Какая современная змея самая большая в мире

Ранее в BBC Wildlife Magazine назвали 8 самых длинных змей в мире. Все они достигают в длину более пяти метров.

Самой крупной змеей из ныне живущих является сетчатый питон. Он в среднем достигает в длину около 7 метров. Тем не менее самая длинная достоверно зарегистрированная особь имела длину 7,8 метра.

Чаще всего сетчатый питон питается крупными животными, такими как свиньи и даже крупный рогатый скот. Этот вид обитает в Южной и Юго-Восточной Азии.

