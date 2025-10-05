В апреле группа шокировала рынок, объявив об ускоренном возвращении баррелей на рынок.

Члены организации стран-экспортеров нефти и ее союзники согласовали небольшое увеличение добычи нефти в ноябре. Страны прибавят только 137 000 баррелей в сутки.

Издание Bloombeg пишет, что Россия, которая ранее настаивала на сдержанности в увеличении поставок, поддержала корректировку, чтобы защитить цены, в то время как Саудовская Аравия, заботящаяся об увеличении доли на рынке, поддержала более значительное увеличение.

В апреле группа шокировала рынок, объявив об ускоренном возвращении баррелей на рынок. Сначала страны группы увеличили добычу на 2,2 млн баррелей в день, а затем примерно еще на 1,65 млн баррелей в день.

Видео дня

Хотя цены до сих пор держались на одном уровне, сейчас появляются признаки того, что рынок начинает меняться. Непроданные грузы из Ближнего Востока накапливаются, а динамика фьючерсных контрактов демонстрирует признаки краткосрочного ослабления. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом квартале запасы будут быстро расти, а в 2026 году возникнет рекордный профицит в связи с охлаждением спроса и бурным ростом предложения в Северной и Южной Америке.

Недостаточное увеличение объемов добычи продемонстрировало ограниченность доступных мощностей в рамках ОПЕК+. Восемь ключевых членов группы восстановили только около 60% из 2,2 млн баррелей в день, запланированных к поставке в период с мая по сентябрь, отчасти потому, что некоторые страны компенсируют предыдущее перепроизводство, но также и потому, что некоторые члены, возможно, уже добывают почти все, что могут.

Добыча нефти в мире - последние новости

30 сентября издание Bloomberg писало, что ОПЕК+ планирует обсудить ускорение увеличения добычи нефти и в течение трех месяцев может добавить к рынку 1,66 миллиона баррелей "черного золота" в сутки.

4 октября стало известно, что объем нефти на танкерах в Мировом океане достиг максимума за последние два года. Так, в настоящее время в море находится около 1,25 миллиарда баррелей нефти, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: