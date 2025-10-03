Цены на нефть утром 3 октября растут, но могут завершить торговую неделю самым большим падением за последние 3,5 месяца на фоне ожидания увеличения добычи нефти ОПЕК+ и роста запасов сырья, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что в течение текущей недели стоимость нефти марки Brent упала на 8%, а WTI - на 7,4%.
По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:58 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 47 центов, до 64,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 53 цента, до 61,01 доллара за баррель.
ОПЕК+ может договориться об увеличении добычи нефти до 500 000 баррелей в сутки в ноябре на встрече 5 октября, что втрое превышает октябрьское увеличение, поскольку Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка, сообщили источники Reuters на этой неделе. Это может поспособствовать дальнейшему падению цен на нефть.
"Если ОПЕК+ объявит об увеличении добычи на 500 000 баррелей в сутки на этих выходных, это, вероятно, будет достаточно большим увеличением, чтобы нефть снова снизилась, сначала до уровня 58 долларов, а затем протестировала минимумы этого года - около 55 долларов", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.
В то же время в секретариате ОПЕК опровергли информацию о планах увеличить добычу сырья на 500 тысяч баррелей.
Аналитики отмечают, что потенциальный рост добычи нефти со стороны ОПЕК+, замедление работы мировых нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания и сезонное падение спроса ускорят наращивание запасов нефти в США и других странах.
"Мы считаем, что сентябрь стал поворотным моментом, поскольку рынок нефти сейчас движется к значительному профициту в 4 квартале 2025 года и в следующем году", - отмечают аналитики JPMorgan.
Цены на нефть - последние новости
Утром 2 октября цены на нефть росли на фоне заявления о возможных санкциях со стороны стран G7 в отношении покупателей российской нефти. Однако словесного давления не хватило для того, чтобы уберечь котировки от нового падения, учитывая, вероятно, "лишнюю" нефть.
О возможном профиците нефти на рынке свидетельствует и то, что страны Ближнего Востока не распродали часть нефти из запланированных на ноябрь объемов. По оценкам трейдеров, объем непроданной нефти составил от 6 до 12 миллионов баррелей.
Несмотря на профицит сырья, по данным СМИ, ОПЕК+ планирует обсудить увеличение добычи нефти и в течение трех месяцев может добавить к рынку 1,66 миллиона баррелей "черного золота" в сутки.