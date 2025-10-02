Отмечается, что сейчас на рынке осуществляются сделки по поставкам с декабрьской загрузкой.

Страны Ближнего Востока не распродали часть нефти, из запланированных на ноябрь объемов. Данная ситуация может быть признаком глобального профицита "черного золота".

Издание Bloomberg пишет, что объем непроданной нефти, которая должна быть загружена в ноябре, составил от 6 до 12 миллионов баррелей, согласно оценкам трейдеров. Среди продавцов - Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

В конце ежемесячного цикла спотовых торгов грузы обычно продаются со скидкой, и их типичными покупателями являются чувствительные к ценам покупатели из Китая и Индии. Однако, по словам трейдеров, пока нет никаких признаков того, что эту нефть уже раскупили.

Торговый цикл для спотовых партий нефти, запланированных на ноябрь, проходит в течение сентября, и сейчас на рынке осуществляются сделки по поставкам с декабрьской загрузкой.

Трейдеры отмечают, что на рынок оказывают давление более слабый, чем ожидалось, спрос со стороны Китая, в том числе возможное замедление темпов пополнения стратегических запасов Поднебесной, а также стремление ОПЕК+ наращивать добычу.

Министры финансов стран G7 заявили 1 октября, что они предпримут шаги для усиления давления на Россию, нацелившись на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти, а также на тех, кто способствует обходу санкций.

В результате цены на нефть 2 октября выросли после падения до пятимесячного минимума.

Стоит отметить, что ОПЕК+ планирует обсудить ускорение увеличения добычи нефти и в течение трех месяцев может добавить к рынку 1,66 миллиона баррелей "черного золота" в сутки.

