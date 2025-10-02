США могут помочь Украине бить по российской энергетике.

Цены на нефть утром 2 октября растут после падения до пятимесячного минимума на фоне заявления о возможных санкциях против покупателей российского "черного золота" со стороны стран "Большой семерки" (G7), сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 10:32 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 17 центов, до 65,52 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 19 центов, до 61,97 доллара за баррель.

Министры финансов стран G7 заявили 1 октября, что они предпримут шаги для усиления давления на Россию, нацелившись на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти, а также на тех, кто способствует обходу санкций.

Видео дня

К тому же, американские чиновники подтвердили Reuters, что США предоставят Украине разведывательные данные для глубоких ударов по российской энергетической инфраструктуре. Украинские удары поддерживают рост нефтяных котировок или, по меньшей мере, сдерживают их от более глубокого падения.

Кроме этого, по словам трейдеров, увеличение спроса со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, также поддерживает цены на нефть, ограничивая их снижение.

Вместе с тем, некоторые аналитики объясняют нынешний рост цен техническим отскоком после того, как Brent и WTI завершили торговую сессию 1 октября на самом низком уровне за 5 месяцев.

"Интерес покупателей появился, когда WTI приблизилась к 60 долларам, тогда как повышенные геополитические риски и спекуляции относительно усиления санкций против российской нефти также оказали поддержку", - главный стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава

В то же время, эксперт добавляет, что рост цен на нефть сдерживается благодаря ожиданию очередного увеличения добычи сырья странами ОПЕК+. К тому же шатдаун американского правительства "вызвал беспокойство относительно мировой экономики".

Да и американские энергетические данные тоже не в пользу нефтяных цен. Управление энергетической информации США сообщило 1 октября, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов выросли на прошлой неделе, поскольку активность нефтепереработки и спрос снизились. Отмечается, что запасы сырой нефти выросли на 1,8 млн баррелей - до 416,5 млн баррелей.

Цены на нефть и удары по России - последние новости

Цены на нефть утром 30 сентября продолжили падение на фоне согласования Израилем и США плана прекращения войны в Газе.

Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру хотя и уменьшают ресурсы страны-агрессора на войну, но поддерживают рост или сдерживают от более глубокого падения нефтяные котировки. 27 сентября беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Источник УНИАН в спецслужбе отмечает, что транспортировка нефти через эту НПС в результате атаки была приостановлена.

За день до этого украинские беспилотники в очередной раз посетили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки на одной из установок возник пожар.

По подсчетам агентства количественной информации "Сиала", по состоянию на 28 сентября на российских НПЗ простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, которые могли перерабатывать 338 тысяч тонн сырья в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: