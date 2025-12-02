НАТО рассматривает возможность "более агрессивного" реагирования на российские кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства. Об этом изданию Financial Times заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Мы изучаем всё… В киберпространстве мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или действовать проактивно, а не реактивно", - сказал Драгоне.
Некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призвали НАТО нанести ответный удар. Однако такой ответ будет эффективным в случае кибератак, где многие страны обладают наступательным потенциалом, но менее эффективным в случае диверсий или вторжений с использованием беспилотников, отмечает FT.
Драгоне заявил, что "превентивный удар" можно считать "оборонительной акцией", но добавил, что "это отличается от нашего обычного образа мышления и поведения". Он добавил, что более агрессивные действия могли бы быть одним из вариантов, однако остается "вопрос правовых и юрисдикционных рамкок, кто это будет делать?".
Один из прибалтийских дипломатов заявил, что необходимо предпринимать более активные действия, так как пока Альянс лишь провоцирует Россию продолжать свои попытки агрессии:
"Если мы будем продолжать только реагировать, мы лишь провоцируем Россию продолжать свои попытки, продолжать причинять нам вред. Особенно когда гибридная война асимметрична — им это обходится недорого, а нам — дорого. Нам нужно быть более изобретательными".
Драгоне признал, что одна из проблем заключается в том, что НАТО и его члены имеют "гораздо больше ограничений, чем наш противник, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции. Это проблема. Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но это более сложная позиция, чем у нашего противника".
Глава военного комитета НАТО также заявил, что важнейшим испытанием является сдерживание будущей агрессии.
"Нам необходимо глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — посредством возмездия, посредством упреждающего удара, — потому что в будущем давление на это может усилиться", — добавил Драгоне.
НАТО и война с Россией
Как писал Bloomberg, европейские чиновники работают над укреплением оборонных возможностей НАТО именно в отрыве от потенциала США. В частности делаются инвестиции в оружейную промышленность Европы, а военные учения теперь проходят без участия американцев.
Недавно немецкий генерал Александр Золльфранк предупредил, что угроза российского вторжения в Европу становится все более реальной по мере того, как Кремль наращивает военный потенциал.