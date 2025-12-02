Один из прибалтийских дипломатов заявил, что Альянсу нужно быть более изобретательным, так как пока он лишь провоцирует Россию продолжать свои попытки агрессии.

НАТО рассматривает возможность "более агрессивного" реагирования на российские кибератаки, саботаж и нарушения воздушного пространства. Об этом изданию Financial Times заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы изучаем всё… В киберпространстве мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или действовать проактивно, а не реактивно", - сказал Драгоне.

Некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призвали НАТО нанести ответный удар. Однако такой ответ будет эффективным в случае кибератак, где многие страны обладают наступательным потенциалом, но менее эффективным в случае диверсий или вторжений с использованием беспилотников, отмечает FT.

Драгоне заявил, что "превентивный удар" можно считать "оборонительной акцией", но добавил, что "это отличается от нашего обычного образа мышления и поведения". Он добавил, что более агрессивные действия могли бы быть одним из вариантов, однако остается "вопрос правовых и юрисдикционных рамкок, кто это будет делать?".

Один из прибалтийских дипломатов заявил, что необходимо предпринимать более активные действия, так как пока Альянс лишь провоцирует Россию продолжать свои попытки агрессии:

"Если мы будем продолжать только реагировать, мы лишь провоцируем Россию продолжать свои попытки, продолжать причинять нам вред. Особенно когда гибридная война асимметрична — им это обходится недорого, а нам — дорого. Нам нужно быть более изобретательными".

Драгоне признал, что одна из проблем заключается в том, что НАТО и его члены имеют "гораздо больше ограничений, чем наш противник, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции. Это проблема. Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но это более сложная позиция, чем у нашего противника".

Глава военного комитета НАТО также заявил, что важнейшим испытанием является сдерживание будущей агрессии.

"Нам необходимо глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — посредством возмездия, посредством упреждающего удара, — потому что в будущем давление на это может усилиться", — добавил Драгоне.

НАТО и война с Россией

Как писал Bloomberg, европейские чиновники работают над укреплением оборонных возможностей НАТО именно в отрыве от потенциала США. В частности делаются инвестиции в оружейную промышленность Европы, а военные учения теперь проходят без участия американцев.

Недавно немецкий генерал Александр Золльфранк предупредил, что угроза российского вторжения в Европу становится все более реальной по мере того, как Кремль наращивает военный потенциал.

