Пара была 12 лет в браке.

Украинская певица Елена Тополя сообщила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей.

О решении завершить отношения артистка написала сегодня, 1 декабря, в своем Instagram.

"Мы расстаемся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. С ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей. С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянной работой над тем, чтобы они и в дальнейшем получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей", - отметила Елена.

Она также добавила, что все финансовые вопросы они уже решили и желают друг другу успехов.

"Все сопутствующие имущественные вопросы, и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям. Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях", - написала певица.

К слову, у экс-супругов есть трое общих детей: 12-летний сын Роман, 10-летний Марк и дочь Мария, которой 5 лет.

