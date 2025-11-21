'Мирный план' США обвалил цены на газ в Европе: на рынке заговорили о возвращении России

В случае подписания мирного соглашения между Украиной и РФ, по словам некоторых аналитиков, ЕС может возобновить импорт российского газа.

Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с мая 2024 года, поскольку прогнозы погоды на континенте улучшились, а трейдеры взвешивают перспективы американского "мирного соглашения" по завершению российско-украинской войны, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что стоимость голубого топлива обвалилась, поскольку ожидаемое повышение температуры воздуха означает, что для отопления понадобится меньше газа - соответственно, потребление упадет. По словам метеоролога компании Vaisala Мэтью Дросса, начало декабря "будет теплее, чем ожидалось ранее".

Кроме того, трейдеры следят за развитием событий вокруг мирного плана, разработанного, по неофициальной информации, США совместно с РФ.

"Мирное соглашение с Россией - хоть и очень неопределенное на данный момент - может смягчить санкции против страны. Бывший главный поставщик газа в Европейский Союз сейчас покрывает лишь около 10% импорта топлива, но дополнительный экспорт энергоносителей из России на мировой рынок - включая нефть - может повлиять на цены", - отмечают журналисты.

Газовый аналитик Том Марзек-Мансер добавляет, что завершение российско-украинской войны может поставить крест на европейском запрете на импорт российского газа.

"Мирный план" США относительно завершения российско-украинской войны

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация о новом "мирном плане" завершения российско-украинской войны. Он якобы состоит из 28 пунктов, среди которых, кроме уже известных требований РФ по Донбассу, сокращение численности украинской армии и закрепление статуса русского языка. Также он предусматривает реинтеграцию России в мировую экономику.

Со своей стороны, Украина должна получить гарантии безопасности и помощь в восстановлении.

По информации источников журналистов, США требуют от Украины согласиться на мирный план до 27 ноября.

В то же время Украина на официальном уровне не настроена на территориальные уступки врагу. Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к работе над мирным планом американской стороны, но добавила, что земля не продается.

