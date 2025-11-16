Глава государства заверил, что уже есть договоренности о финансировании импорта газа.

Украина договорилась о еще одном направлении поставок газа на время отопительного сезона.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "... Подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа, чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины", - детализировал президент.

Глава государства рассказал, что для компенсации потери украинской добычи из-за российских ударов, уже есть договоренности о финансировании импорта газа.

"Мы закроем потребность почти 2 млрд евро на импорт газа", - подчеркнул президент.

"Правительство Украины направило средства на финансирование импорта, помогают европейские партнеры, европейские банки - под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, продолжается активная работа и с американскими партнерами - полное финансирование будет", - заверил он.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает украинцам преодолевать трудности в отопительный сезон.

Напомним, Украина ежедневно импортирует почти 10 млн куб м газа из Венгрии, около 8 млн куб м из Польши и около 5 млн куб м из Словакии.

Проблемы с газом в Украине

С начала осени Россия активизировала энергетический террор по Украине. 8 ноября Россия массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. Это был 9-й целенаправленный удар россиян по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября.

Тогда глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявлял, что такие атаки направлены на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой.

5 ноября стало известно, что Украина возобновила импорт газа по трансбалканскому коридору, который не использовался из-за высокой стоимости транзита газа. Украина была вынуждена пойти на это после резкого увеличения российских атак на ее газовую и энергетическую инфраструктуру.

