"Алекс" говорит, что противнику не дают просачиваться и накапливаться в населенном пункте.

Не все подразделения ВСУ понимают необходимость зачистки территории от российских военных. Об этом в Telegram-канале "Офицер" написал военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

По его словам, в некоторых секторах Новопавловки (Днепропетровская область) оккупантам удается прятаться в подвалах зданий, потому что не во всех подразделениях ВСУ проводят специальные мероприятия по ликвидации врага в таких "тайниках".

"Определенные подразделения до сих пор не понимают важность таких тактических действий, как зачистка, в нынешних условиях", - отмечает военный.

В то же время он делает и более оптимистичные выводы:

"В принципе, это еще половина беды, хорошо, что не дают противнику просачиваться и накапливаться в населенном пункте".

Напомним, украинские морские пехотинцы взяли в плен 19 россиян, которые служили в составе 228-го штурмового полка 90-й танковой дивизии РФ. На видео, которое обнародовали украинские военные, все оккупанты называют именно это подразделение, а также проговаривают свои имена и фамилии. Произошло это во время успешной зачистки Ивановки Межевской общины Синельниковского района и южных окраин указанного населенного пункта на Днепропетровщине.

Также 12-я бригада специального назначения "Азов" обнародовала видео, на котором российские оккупанты "Скаут" и "Давлет", которые сдались в плен на Константиновском направлении, рассказали, как более двух суток ползли по канализационной трубе, чтобы развернуть для "картинки" триколор. Когда они доползли до "точки" назначения, то еще некоторое время передвигались по открытой местности, а позже получили сообщение от своего командования, что им сбросят с помощью беспилотника "подарок". Однако вместо еды и воды, на которые они рассчитывали, россияне получили триколор - им приказали развернуть его в населенном пункте, чтобы имитировать захват территории.

