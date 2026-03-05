Китай останавливает экспорт бензина и дизеля из-за войны в Иране

Запрет не будет распространяться на поставки топлива в Гонконг и Макао.

Правительство Китая приказало ведущим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Эскалация конфликта в Персидском заливе препятствует поставкам нефти на предприятия, сообщает Bloomberg.

По данным источников журналистов, чиновники из Национальной комиссии по развитию и реформам Китая – главного органа по планированию экономики страны – призвали к временному прекращению поставок нефтепродуктов, которое должно начаться немедленно.

"Во время встречи в начале этой недели нефтепереработчикам было приказано прекратить заключение новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок", - добавили собеседники журналистов.

При этом запрет не будет распространяться на поставки топлива в Гонконг и Макао. Bloomberg отмечает, что китайские компании PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и частная нефтяная компания Zhejiang Petrochemical Co. экспортируют бензин и дизель в пределах выделенных Министерством торговли Китая квот.

Китай имеет один из крупнейших нефтеперерабатывающих секторов в мире, но он не лидер по экспорту, ведь большинство производимого топлива используется для удовлетворения внутреннего рынка. Преимущественно экспорт направлен в страны Азии, а также Гонконг и Макао. По объемам морского экспорта топлива страна занимает третье место в Азии, уступая Южной Корее и Сингапуру.

Ситуация в Иране - последние новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива, через который поставляется 20% нефти. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные корабли США могут сопровождать суда, следующие через пролив, но пока это только слова.

