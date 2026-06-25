Цены на топливо пойдут вниз: эксперт рассказал, чего ожидать на стеллах АЗС

В крупных сетях АЗС стоимость топлива к середине июля может снизиться на 6–8 гривень за литр, отметил эксперт.

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают снижаться. Нынешняя тенденция на рынке сохранится, и к середине июля топливо в отдельных сетях АЗС может подешеветь еще на 7 гривень за литр. Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"Темп составит по 2 гривни в неделю. На этой неделе цена уже один раз снизилась, затем еще, как минимум, на одну гривню к концу недели. Затем на 2 гривни на следующей неделе, на 2 гривни через неделю и еще на 2 гривни на второй неделе июля", – сказал эксперт.

Он отметил, что динамика снижения цен будет зависеть от конкретной сети АЗС, ведь уровень маржи у операторов разный. Так, на станциях WOG и OKKO к середине июля цены могут снизиться на 6–8 гривень за литр. В то же время на АЗС "Укрнафты" падение может быть несколько меньше – около 5 гривень.

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Леушкин также указал, что в настоящее время экономически обоснованная цена на дизельное топливо должна составлять около 75 гривень за литр, а бензин должен стабилизироваться в пределах 77-78 гривень.

"Все идет к тому, что бензин сравняется по цене с дизелем. Сейчас это происходит по всей Европе. Поэтому бензин будет дешеветь меньше, а по дизелю будет более заметная динамика. Возможно, даже бензин будет чуть дороже. Где-то в пределах 75 гривень цена "устаканится". Автогаз снизится примерно на 4 гривни", – добавил эксперт.

Цены на АЗС в Украине – последние новости

23 июня координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман сообщал, что в результате заключения мирного соглашения между США и Ираном топливо на украинских АЗС подешевеет от 3 до 7 гривень за литр.

17 июня стало известно, что средняя цена дизельного топлива в Украине за сутки упала на 91 копейку и опустилась ниже 81 грн за литр. Бензин А-95 и автогаз также подешевели.

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