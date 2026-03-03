Апокалипсис откладывается: эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в Украине

Из-за войны в Иране цены на нефть выросли примерно на 10%.

Апокалиптические сценарии с блокированием проливов не реализуются, потому что страны мира принимают превентивные меры. Об этом пишет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

"В Украине первой реакцией было сворачивание оптовой торговли: в понедельник только три трейдера - UPG, ЗПЭК и "Мартин Трейд" - предлагали "бензовозные" предложения с заоблачным ценником, а большинство вообще воздержалось до понимания ситуации", - сообщает специалист.

По его мнению, сейчас главная угроза – паника. Некоторые сети, которые обычно работают в среднем ценовом сегменте, пытаются держаться ближе к лидерам, опасаясь быстрого опустошения запасов.

"Лидеры тоже хотят подстраховаться, поэтому на неделе увидим подъем на 2-3 гривни", – говорит специалист.

Это можно считать опасным трендом, потому что рост цен многие потребители воспринимают как сигнал срочно покупать топливо и делать запасы.

"А между тем топлива хватает. Похоже, бензином в марте мы будем залиты, по дизтопливу тоже нет признаков недостатка. Наоборот, исчезновение фактора морозостойкости открыло все шлюзы. Об венгерско-словацких поставках никто даже не вспоминает, потому что рынок перелит", – добавил специалист.

По его словам, наблюдать за "истерикой" мировых СМИ из-за ударов по НПЗ и заводам по сжиженному газу "смешно", поскольку речь идет о мизерном количестве дронов и ракет. Он напомнил, что в июне прошлого года "Укртатнафте" нанесли серьезный ущерб, но для этого россиянам понадобились 250 дронов и 80 ракет.

"Вы действительно считаете, что два шахеда могут серьезно дестабилизировать работу современных предприятий в Катаре и Саудовской Аравии?", – интересуется Куюн.

Эксперт ожидает падения цен, как только иранский фактор исчезнет. По его словам, нефти в мире станет еще больше, ведь добыча в Иране долгие годы была ограничена санкциями. Соответственно, цены в Украине тоже снизятся,

Война в Иране и цены на энергоносители – главные новости

Ранее западные отраслевые аналитики предупредили, что нефтяные рынки могут оказаться под давлением паники на фоне опасений затяжного конфликта с Ираном. Среди ключевых рисков они выделяют возможный хаос в странах Персидского залива.

Специалисты отмечали, что иранское руководство, сталкиваясь с угрозой существованию режима, может попытаться втянуть соседние государства региона в кризис, чтобы заставить США вернуться за переговорный стол.

В то же время пока цены на нефть демонстрируют "умеренный" рост. По состоянию на утро фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 79,44 доллара за баррель, поднявшись на 1,70 доллара, или на 2,2%. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1,17 доллара, или на 1,6%, – до 72,40 доллара за баррель.

