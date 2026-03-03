Война в Иране привела к взлету цен на нефть: сколько сейчас стоит 'черное золото'

Суда по-прежнему избегают Ормузского пролива, поскольку опасаются попасть под удар.

Во вторник, 3 марта, цены на нефть продолжили расти. Расширение конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой усилило опасения относительно перебоев в поставках из ключевого нефтедобывающего региона Ближнего Востока.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на утро фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 79,44 доллара за баррель, поднявшись на 1,70 доллара, или на 2,2%. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросли на 1,17 доллара, или на 1,6%, – до 72,40 доллара за баррель.

"Поскольку быстрого урегулирования конфликта не предвидится, Ормузский пролив фактически остается закрытым, а Иран демонстрирует готовность атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе", – сказал аналитик рынка в IG Тони Сайкамор.

Он добавил, что чем дольше длится конфликт, тем больше вероятность еще большего роста цен на нефть.

Напомним, 2 марта воздушная война США и Израиля против Ирана расширилась: Иерусалим нанес удары по Ливану, а Тегеран атаковал энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и танкеры в Ормузском проливе.

В последнее время танкеры и контейнеровозы избегают этого водного пути, поскольку опасаются попасть под удар. Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что Ормузский пролив закрыт, и предупредил, что Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается его пересечь.

Аналитики ожидают, что цены на нефть будут оставаться повышенными в течение ближайших дней. Сегодня специалисты сосредоточены на оценке последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Компания Bernstein 2 марта повысила свой прогноз средней цены на нефть Brent в 2026 году с 65 до 80 долларов за баррель. Она допускает, что в случае затяжного конфликта допускает рост котировок до 120–150 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефтепродукты также растут, поскольку Ближний Восток является ключевым поставщиком топлива, а его перерабатывающие мощности находятся под угрозой. Так, 2 марта Саудовская Аравия остановила свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод после атаки дрона.

Война в Иране и энергоносители – главные новости

Отраслевые аналитики не исключают, что на нефтяных рынках может возникнуть паника на фоне ожиданий затяжного конфликта с Ираном. К основным рискам они относят возможный хаос в странах Персидского залива.

Эксперты считают, что столкнувшись с экзистенциальной угрозой, остатки иранского руководства могут рассматривать втягивание своих соседей по Персидскому заливу в кризис как один из немногих способов заставить США вернуться за стол переговоров. Специалистов предупреждают, что война в Иране быстро выльется в цены на заправках.

В то же время ситуация вряд ли выйдет из-под контроля, ведь американский президент Дональд Трамп имеет возможность корректировать цены на нефть. Это связано с тем, что США с середины 2000-х годов благодаря буму внутренней добычи стали одним из ведущих экспортеров нефти.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Голдвин отметил, что администрация президента США, вероятно, учитывала нынешнее перенасыщение рынка и рассчитывает, что "определенный уровень замещения поможет стабилизировать цены".

