Япония готовится к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции, проведя в понедельник региональное голосование. Такое решение стало переломным моментом в возвращении страны к атомной энергетике почти через 15 лет после катастрофы на Фукусиме. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что АЭС "Касивадзаки-Карива" находится примерно в 220 км к северо-западу от Токио, и была среди 54 реакторов, которые остановили после того, как землетрясение и цунами 2011 года разрушили АЭС "Фукусима-Даичи", что стало худшей ядерной катастрофой после Чернобыля.
После того Япония возобновила работу 14 из 33 реакторов, которые остались работоспособными, чтобы избавиться от зависимости от импортного ископаемого топлива.
"Касивадзаки-Карива" станет первой АЭС, которая используется компанией Tokyo Electric Power Co (TEPCO), которая руководила аварийной АЭС "Фукусима".
Журналисты рассказали, что в понедельник ассамблея префектуры Ниигата проголосовала за доверие губернатору Хидео Ханазуми, который в прошлом месяце поддержал возобновление работы станции.
Несмотря на то, что законодатели проголосовали в поддержку Ханазуми, сессия ассамблеи разоблачила разногласия в обществе относительно возобновления работы объекта, несмотря на новые рабочие места и потенциальное снижение счетов за электроэнергию.
"Это не что иное, как политическое урегулирование, которое не учитывает волю жителей Ниигаты", - отметил член ассамблеи, который выступал против возобновления работы, своим коллегам-законодателям перед началом голосования.
Также около 300 человек вышли на протесты с плакатами "Нет атомной энергии", "Мы против возобновления работы Касивазаки-Карива" и "Поддержите Фукусиму".
"Имеет ли TEPCO право управлять Касивадзаки-Карива?", - спросил протестующий в микрофон, а толпа воскликнула: "Нет!"
В то же время государственная телерадиокомпания NHK сообщила, что TEPCO рассматривает возможность возобновления работы первого из семи реакторов на станции 20 января.
"Мы остаемся твердо преданными идее никогда не допустить повторения такой аварии и гарантировать, что жители Ниигаты никогда не испытают ничего подобного", - заверил представитель TEPCO Масакацу Таката.
Что известно об аварии на Первой Фукусимской АЭС
Напомним, 11 марта 2011 года произошла радиационная авария, которая, по словам японских авторитетных лиц, имела 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий, с локальными последствиями. Она возникла из-за сильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии.
Кроме того, землетрясение вызвало цунами высотой 14 метров, которое затопило нижние части реакторов 1-4. Вследствие этого из строя вышли аварийные дизель-генераторы и потерялось питание циркуляционными насосами. Это привело к трем ядерным расплавам, трем водородным взрывам и выбросу радиоактивного загрязнения на блоках 1, 2 и 3 с 12 по 15 марта.
