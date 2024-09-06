Азербайджан может экспортировать газ через Украину после окончания соглашения с Россией.

Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа еще как минимум в три страны Европы, при этом, возможно, экспорт будет проходить через Украину.

Как пишет Bloomberg, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Он отметил, что Азербайджан уже поставляет газ в восемь стран Европы и имеет соглашение об удвоении экспорта к 2027 году.

Алиев также подтвердил, что Москва и Киев обратились к нему с предложением содействовать транзиту газа через Украину в Европу, когда в декабре закончится срок действия ключевого соглашения.

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"Мы просто хотим поддержать эти страны (в Европе) и Украину. У нас есть определенный оптимизм, я думаю, что есть основания для прорыва", - сказал он.

Европа ищет новые газовые сделки, чтобы попытаться укрепить поставки после того, как потоки из России были сокращены в 2022 году. Потоки могут еще больше сократиться, когда в конце года истечет срок действия сделки, позволяющей российскому газу идти транзитом через Украину в Европейский союз, и пока неясно, удастся ли найти обходной путь.

Одним из решений может стать замена российских поставок на газ из другой страны, например, Азербайджана или Турции. Это позволило бы Украине продолжать получать плату за транзит по своей сети, а Европе - продолжать получать газ.

В прошлом году Азербайджан экспортировал 24 миллиарда кубометров природного газа, причем половина объема пришлась на Европу. Ожидается, что в этом году экспорт в Европу достигнет 13 миллиардов кубометров, а крупнейшим покупателем станет Италия. Другими странами-импортерами азербайджанского газа являются Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия, которые начали получать газ на этой неделе.

Транзит газа из Азербайджана через Украину – последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Речь идет о Словакии, Венгрии и Австрии. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей. В то же время, как писал FT, этот план несет в себе риски, поскольку может стать прикрытием для экспорта газа из России.

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