Добыча на новых и существующих месторождениях Каспийского моря будет расти, чтобы покрыть европейский спрос.

Азербайджан предложил Украине и Европейскому союзу поставлять природный газ в Европу, используя украинскую газотранспортную систему. В конце этого года истекает срок контракта с Россией.

Издание Bloomberg пишет, что переговоры с властями Украины и ЕС, а также с Россией продолжаются, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.

"Мы будем помогать, если сможем", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я думаю, что эту сделку можно продлить".

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По его словам, такие страны, как Австрия и Словакия, окажутся в "серьезной беде", если поставки российского газа через Украину прекратятся, поскольку им придется платить "сотни и сотни миллионов", чтобы покупать газ в других странах. Баку старается быть "осторожным", поскольку в прошлом его ложно обвиняли в реэкспорте российского газа, добавил он.

Президент Азербайджана отметил, что добыча газа в его стране будет расти за счет новых и существующих проектов на Каспии.

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

По словам Алиева, страна "движется к этой цели". В этом году экспорт в Европу увеличится почти до 13 миллиардов кубометров с 11,8 миллиарда кубометров в 2023 году и 8 миллиардов кубометров в 2021 году.

Поставки будут осуществляться по так называемому "Южному газовому коридору", который соединяет Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, сказал Алиев.

Транзит газа из Азербайджана через Украину – последние новости

После полномасштабного вторжения на Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, после чего поставки российского газа прекратятся.

Президент Владимир Зеленский, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей. Сделка по замене российского газа азербайджанским - "одно из предложений", которое сейчас обсуждается, сказал Зеленский.

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