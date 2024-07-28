Киев изучает план по замене российских поставок газа топливом из Азербайджана.

План по замене российского "голубого топлива", который Украина транспортирует в Европу, на газ из Азербайджана несет в себе риски. Эксперты опасаются, что это станет лишь прикрытием для экспорта газа из России.

Издание Financial Times пишет, что Киев рассматривает возможность замены российских поставок азербайджанским газом, но есть нюанс. Газ будет идти через РФ и Украину, а Баку сможет поставлять лишь небольшую часть того количества газа, которое сейчас поступает в Европу из России, что вызывает вопросы о том, как эта схема будет работать на практике.

Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI", заявил, что сделка рискует "превратиться в схему скрытого экспорта российского газа под видом азербайджанского на европейский рынок".

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Алексей Чернышов, главный исполнительный директор "Нафтогаза", сказал, что предложение о поставках азербайджанского газа – главная альтернатива, которую рассматривает Украина. Этот план предполагает, что Баку будет импортировать газ из России, а затем экспортировать свой газ в Европу по украинской трубе.

На данный момент российский газ, поступающий через Украину, составляет около 5% от общего объема поставок в ЕС. Азербайджан может поставлять только 2 млрд кубометров из необходжимых 14 млрд кубометров.

По словам Гончара, Киев готов закрыть глаза на то, чтобы газ из РФ шел под видом азербайджанского, поскольку считает, что присутствие российского топлива станет страховкой от атак Москвы. По его словам, это "слабый аргумент", поскольку Россия наносит удары по газокомпрессорным станциям Украины.

Деннис Саква, эксперт по энергетике из инвестиционной компании Dragon Capital, предположил, что если Россия согласится на сделку, то не только ради платы за транзит.

По словам Чернышова, другой вариант - закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России - привязал бы Украину к "Газпрому".

"Предложение Азербайджана более солидное, потому что у них есть добыча газа, который они могут направить в Европу", - сказал Чернышов. "В то время как трейдеры ЕС будут выступать в роли канала для российского газа".

По его словам, на данный момент следует рассматривать оба варианта.

По словам Сергея Макагона, бывшего руководителя украинской транзитной системы, Киев получал около 1 миллиарда долларов в год в виде платы за транзит, но большая часть средств уходила на обслуживание ГТС. Однако транзит пополнил военную казну Москвы примерно на 5 миллиардов долларов в год, что противоречит призывам Украины ввести санкции против российского топлива.

По его словам Макагона, стремление скрытно продолжать импорт российского газа может быть обусловлено давлением со стороны пророссийских политиков в соседних странах ЕС, которых Москва старается сохранить и поддержать, а также интересами трейдеров.

Транзит газа из Азербайджана через Украину – последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Рпечь идет о Словакии, Венгрии и Австрии. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года.

Президент Владимир Зеленский, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль транзитной страны и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей.

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