Одним из предложений является замена российского газа азербайджанским.

Сейчас рассматриваются альтернативные шаги использования украинской трубы, по которой поставляется российский газ в Европу, после окончания транзитного соглашения с Россией. В частности, одним из предложений является замена российского газа азербайджанским. Этим занимаются чиновники, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg TV.

"Сейчас рассматриваются альтернативные шаги, как мы можем использовать трубу с другим поставщиком газа, другой страной. Продолжаются переговоры. Мы не хотим продолжать газовый контракт с Российской Федерацией. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали деньги... Если это обычный контракт на поставку нероссийского газа в привлекательные для нас европейские страны, то мы, как будущие члены ЕС, должны поддерживать наших друзей", – отметил президент Украины.

Журналисты отмечают, что использование разветвленных трубопроводов Украины помогло бы обеспечить важное финансирование разрушенной войной экономики, где доходы от транзита составляли около 1 миллиарда долларов в 2021 году. Также существует беспокойство, что неиспользованные трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в запустение, которое дорого вернуть.

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В то же время Азербайджан заявил, что хочет увеличить экспорт своего газа в Европу, но еще не обеспечил достаточно долгосрочных соглашений, чтобы инвестировать в дальнейшую добычу. Пока он не сможет увеличить мощности, он может обмениваться грузами с Россией, что не является чем-то необычным на рынках нефти и газа, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое.

Отмечается, что теоретически это может принести пользу России в краткосрочной перспективе. Однако такое решение скорее всего будет временным.

Когда-то Украина была главным транспортером российского природного газа в Европу, удовлетворяя примерно четверть потребностей ЕС. Транзит сократился после того, как Россия запустила альтернативные маршруты в обход страны. Москва все еще транспортирует около 15 миллиардов кубометров газа в регион в год через Украину, преимущественно в Словакию и Австрию.

Транзит российского газа

Европа пыталась отказаться от российского газа после вторжения РФ в Украину, но некоторые европейские страны продолжают получать его через украинский трубопровод. Действие транзитного соглашения заканчивается в конце 2024 года. Оно было подписано в 2019 году. В ЕС заявляли, что готовятся к возможному внезапному прекращению поставок российского газа.

Ранее УНИАН писал, что европейские чиновники ведут переговоры, чтобы газ продолжал поступать через ключевой российско-украинский трубопровод. Один из вариантов, который обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу.

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