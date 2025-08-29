С января по июль автопарк ЕС пополнили почти 739 тысяч новых автомобилей Volkswagen.

С начала года на рынках стран Евросоюза реализовали почти 6,5 млн новых легковых автомобилей. Об этом сообщает портал "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом среди автомобилистов ЕС пользовались модели Volkswagen. Всего с января по июль автопарк Евросоюза пополнили почти 739 тысяч новых автомобилей этого бренда (на 5% больше, чем в прошлом году).

На втором месте находится японская компания Toyota, тогда как третье место заняла Skoda - чешский производитель, который принадлежит Volkswagen AG.

Самые популярные бренды автомобилей на рынке ЕС:

Volkswagen - 738 878 авто (+5%). Toyota - 496 009 авто (-8%). Skoda - 423 138 авто (+10%). Renault - 400 802 авто (+7%). BMW - 382 234 авто (+4%).

Как можно увидеть, в топе лидеров нет компании Tesla. Ранее CNBC сообщило, что продажи электромобилей этого бренда в Европе резко упали в июле. В то же время китайская компания BYD, напротив, продемонстрировала стремительный рост продаж своих автомобилей.

Специалисты связывают это с репутационными проблемами Tesla, вызванными политическими взглядами главного руководителя компании Илона Маска и его связями с администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели 7,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до пяти лет. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались автомобили Tesla, а именно - Model Y и Model 3. Замыкает тройку лидеров Nissan Rogue.

Напомним также, что недавно компания Маска запустила свой новый семейный электромобиль, который имеет большой запас хода. Электрокроссовер создали на основе Model Y. Стартовая цена машины составила 339 000 юаней (47 184 долларов).

