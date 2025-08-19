Tesla Model Y L имеет запас хода более 750 км на одной зарядке.

Tesla начала принимать заказы на свой новый электрокроссовер Model Y L, созданный на основе модели Model Y, которая давно стала одним из мировых бестселлеров. Об этом сообщает Reuters.

Заказы на новую модель начали принимать в Китае. Стартовая цена автомобиля составляет 339 000 юаней (47 184 долларов). По состоянию на середину этого года в компании Маска не подтвердили, что Model Y L будет производиться за пределами Китая.

В целом автомобиль очень похож на своего предшественника. Одним из главных отличий является то, что Model Y L примерно на 150 мм длиннее Model Y и имеет шесть посадочных мест.

Известно, что электрокар имеет запас хода 751 км на одной зарядке, что сопоставимо с показателями производительной версии существующего пятиместного варианта.

Tesla Model Y - справка УНИАН

Tesla Model Y является компактным электрическим кроссовером, который компания Tesla производит с 2020 года. Модель рассматривают как конкурента Volkswagen Touareg, Nissan Murano, Lexus RX и Audi E-tron.

С момента начала производства до декабря 2023 года было продано не менее 2,16 млн единиц, что делает Model Y одним из самых популярных современных автомобилей.

Известно, что Tesla Model Y является лидером украинского рынка в сегменте подержанных машин из США. При чем кроссовер опережает своих конкурентов с огромным отрывом.

Напомним, недавно Илон Маск похвастался тем, что автомобиль Tesla Model Y самостоятельно приехал с завода домой к покупателю. Авто передвигалось автономно, людей в его салоне не было.

