Покупатели их разметают: названы самые популярные электромобили в Украине

Спрос на электромобили растет из-за повышения цен на заправках.

Март 2026 года станет знаковым для украинского авторынка как период активного возвращения к тотальной электрификации. Всего в трех сегментах зафиксировано 6361 регистрация электромобилей. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Наиболее показательным стал взрывной рост внутренних перепродаж, которые выросли на 124,6% по сравнению с февралем.

Такой резкий спрос сформировался на фоне топливного шока, когда дизель подорожал до 86 грн за литр, а бензин А-95 держится на уровне около 72 грн. Свою роль сыграли расширение сети скоростных зарядок и активная работа автоблогеров.

Помимо внутренних перепродаж, заметный рост продемонстрировал импорт подержанных автомобилей (+84,9% в месячном исчислении), а также сегмент новых электрокаров (+55,5%).

Внутренний рынок электромобилей

На внутреннем вторичном рынке сформировалась четкая иерархия лидеров.

Абсолютным фаворитом остается японский хэтчбек Nissan Leaf, который на протяжении многих лет служит своеобразным "входным билетом" в мир электромобилей. Его показатели составляют 661 проданный автомобиль.

Сразу за ним идут электромобили Tesla. Также в первую десятку внутреннего рынка стабильно входят европейские и корейские городские модели электромобилей.

Импорт подержанных электромобилей

В сегменте "свежепривезенных" электромобилей структура предпочтений почти повторяет внутренний рынок, однако больший акцент делается на более поздние годы выпуска и лучшее техническое состояние.

Лидером сегмента также является японская модель (показатели Nissan Leaf составляют 204 автомобиля), однако ее долю постепенно отбирают американские высокотехнологичные седаны и кроссоверы от Tesla.

Особого внимания в этом сегменте заслуживают корейские и европейские кроссоверы среднего класса, которые становятся оптимальным выбором для тех, кто переходит на "электрику" с дизельных SUV.

Рынок новых электромобилей

Сегмент новых электромобилей в марте возглавили китайские бренды. Они предлагают уровень оснащения и запас хода, который традиционные конкуренты не могут предложить в этой ценовой категории.

На первом месте оказался компактный электромобиль-внедорожник BYD Leopard 3 (33 автомобиля), который ценят за "продвинутые" технологии. Среди десяти лучших моделей представлены и немецкие премиальные бренды, которые занимают нишу для требовательных клиентов.

"Динамика марта четко показывает: будущее рынка новых электромобилей в Украине сейчас пишется иероглифами", – говорят в Институте исследований авторынка.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в марте украинцы приобрели около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года.

Среди новых автомобилей в Украине самым популярным брендом остается Toyota. Его популярность объясняется надежностью моделей, современными технологиями и широким модельным рядом, включающим доступные бюджетные авто.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV4. Также в тройку лидеров вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.

