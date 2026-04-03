Названы самые популярные модели новых авто в Украине: кто на первом месте

Toyota RAV4 ценят за надёжность, универсальность, а также за экономичные гибридные двигатели.

В течение прошлого месяца украинцы купили около 5,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года. По сравнению с февралем 2026 года спрос на новые авто вырос на 35%, пишет "УкрАвтопром".

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом в марте пользовался кроссовер Toyota RAV4. Автомобиль ценят за надежность, универсальность, а также экономичные гибридные двигатели.

Второе и третье места также заняли кроссоверы – Renault Duster и Hyundai Tucson, которые ценят за оптимальное соотношение цены и качества. В целом, именно кроссоверы доминируют среди самых популярных автомобилей.

Среди других типов автомобилей можно выделить разве что "народную" Škoda Octavia, а также премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В целом список лидеров выглядит так:

Toyota RAV4 – 453 шт.; Renault Duster – 407 шт.; Hyundai Tucson – 247 шт.; Volkswagen Touareg – 204 шт.; Škoda Kodiaq – 162 шт.; Nissan Qashqai – 157 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 156 шт.; Kia Sportage – 123 шт., Mazda CX-5 – 123 шт. и Suzuki SX4 – 123 шт.; Škoda Octavia – 116 шт.; Škoda Karoq – 101 шт.

Наибольшей популярностью в Украине пользуются автомобили бренда Toyota (среди новых авто). Это объясняется надежностью его моделей, современными технологиями и широким модельным рядом, включающим, в частности, доступные бюджетные авто.

Сообщалось также, что в течение первых двух месяцев года автопарк Украины пополнили 31,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

