Названы самые популярные модели новых авто в Украине: кто на первом месте

В течение прошлого месяца украинцы купили около 5,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года. По сравнению с февралем 2026 года спрос на новые авто вырос на 35%, пишет "УкрАвтопром".
Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом в марте пользовался кроссовер Toyota RAV4. Автомобиль ценят за надежность, универсальность, а также экономичные гибридные двигатели.
Второе и третье места также заняли кроссоверы – Renault Duster и Hyundai Tucson, которые ценят за оптимальное соотношение цены и качества. В целом, именно кроссоверы доминируют среди самых популярных автомобилей.
Среди других типов автомобилей можно выделить разве что "народную" Škoda Octavia, а также премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
В целом список лидеров выглядит так:
- Toyota RAV4 – 453 шт.;
- Renault Duster – 407 шт.;
- Hyundai Tucson – 247 шт.;
- Volkswagen Touareg – 204 шт.;
- Škoda Kodiaq – 162 шт.;
- Nissan Qashqai – 157 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 156 шт.;
- Kia Sportage – 123 шт., Mazda CX-5 – 123 шт. и Suzuki SX4 – 123 шт.;
- Škoda Octavia – 116 шт.;
- Škoda Karoq – 101 шт.
Авторынок Украины – другие новости
Наибольшей популярностью в Украине пользуются автомобили бренда Toyota (среди новых авто). Это объясняется надежностью его моделей, современными технологиями и широким модельным рядом, включающим, в частности, доступные бюджетные авто.
Сообщалось также, что в течение первых двух месяцев года автопарк Украины пополнили 31,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.