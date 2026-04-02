Раскупают, как горячие пирожки: названы самые популярные новые автомобили в Украине

В нашей стране наибольшим спросом пользуются автомобили Toyota.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели примерно 5,9 тысячи новых легковых автомобилей. Такие данные приводит специализированный портал "УкрАвтопром".

Приведенный показатель на 16% превышает результат марта 2025 года. По сравнению с февралем 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 35%.

Наибольшим спросом в нашей стране пользуются автомобили марки Toyota. Бренд пользуется популярностью благодаря сочетанию надежности своих авто, передовых технологий, а также широкого модельного ряда, который предлагает, в частности, новые бюджетные модели.

Вторую и третью позиции в рейтинге заняли "европейцы" – Škoda и Renault. За долгие десятилетия эти бренды стали по-настоящему народными. Их автомобили ценят за качество, надежность и доступность. Китайский BYD оказался на десятой позиции.

Десятка лидеров украинского авторынка:

1. Toyota – 908 шт.;

2. Škoda – 521 шт.;

3. Renault – 520 шт.;

4. Volkswagen – 498 шт.;

5. Hyundai – 347 шт.;

6. BMW – 284 шт.;

7. Nissan – 270 шт.;

8. Suzuki – 238 шт.;

9. Mazda – 223 шт.;

10. BYD – 201 шт.

Если говорить об отдельных моделях, то наиболее востребованным в марте оказался кроссовер Toyota RAV4. Всего в первом квартале 2026 года в Украине продали 15,4 тысячи новых легковых автомобилей – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в течение первых двух месяцев года автопарк Украины пополнился 31,8 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Большую часть в этой структуре составили кроссоверы – 53%. Самым популярным среди них оказался кроссовер Audi Q5.

Сообщалось также, что в феврале украинцы приобрели 466 легковых автомобилей из Китая. Подавляющую часть из них составили электромобили.

