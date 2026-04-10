Куча проблем с надежностью: названы 5 автомобилей с пробегом, которые не стоит покупать

Вместо этих автомобилей эксперты рекомендуют купить другие модели.

В поисках надежного и доступного автомобиля многие обращают внимание на подержанные авто. Поэтому перед тем, как приступить к поиску, важно иметь базовое представление о том, какие модели впоследствии не оправдают вложенных средств.

Автомобильные эксперты рассказали в комментарии для GOBankingRates, какие автомобили с пробегом не стоит покупать. По их словам, у этих автомобилей слишком много проблем.

Какие автомобили с пробегом не стоит покупать

Fiat 500

Главный редактор Automoblog Карл Энтони рассказал журналистам, что подержанные автомобили Fiat известны своей ненадежностью. Генеральный директор Ceramic King Coatings Лиланд Джонс подчеркнул, что особенно стоит воздержаться от покупки Fiat 500 2012–2016 годов выпуска. По его словам, покупатели могут столкнуться с поломкой сцепления и высокими затратами на ремонт.

Ford Escape

Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Гиранда заявил, что подержанные кроссоверы Ford Escape страдают от проблем с коробкой передач. Другой распространенной проблемой модели он назвал частые поломки подвески.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos был снят с производства в 2015 году, но эта модель остается одним из худших вариантов среди подержанных кабриолетов, заявил Гиранда. Он поделился, что этот автомобиль подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами складной крыши.

Chrysler 200

По словам Лиланда Джонса, у подержанных Chrysler 200 часто возникают проблемы с двигателем. Также модель 2015 года выпуска отзывали из-за проблем с проводкой.

BMW

Лиланд Джонс сказал журналистам, что водителям не стоит покупать подержанные автомобили BMW. Он отметил, что это дорогие автомобили, а расходы на техническое обслуживание значительно выше, чем у конкурентов.

В частности, Джонс рекомендует не покупать модели BMW 550i (2011–2013 годов выпуска), 745i/750i (2002–2008 годов выпуска) и X5 (2000–2006 годов выпуска).

Самые надежные электрокроссоверы с пробегом

Ранее в WhatCar? определили самые надежные электрокроссоверы с пробегом. По словам экспертов, эти модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Лидером по надежности признали Kia EV3. Эксперты отметили, что эта модель предлагает отличное соотношение цены и качества, богатое оснащение и большой запас хода.

Также эксперты высоко оценили, в частности, Renault Scenic, Tesla Model Y и BMW iX3.

