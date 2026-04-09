Превосходят всех конкурентов: названы 10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года

Несмотря на экспансию электромобилей, большое количество водителей все еще отдает предпочтение традиционным бензиновым автомобилям. В продаже можно найти огромное количество различных моделей, из-за чего трудно определиться, какие автомобили достойны внимания.
В WhatCar? определили 10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года:
- Kia Sportage
- BMW X7
- Volvo XC40
- Volkswagen T-Roc
- Skoda Superb Estate
- BMW 4 Series Coupe
- Seat Ibiza
- Porsche 911
- Volvo XC90
- Mercedes-Benz CLE Cabriolet
Лучшим бензиновым автомобилем 2026 года признали Kia Sportage. Эксперты отметили, что эта модель дешевле своих конкурентов, но не уступает им.
В издании похвалили Kia Sportage за практичный интерьер, высокую плавность хода и вместительный багажник. Также в издании заявили, что этот кроссовер достаточно надежный.
Кроме того, эксперты призвали не покупать кроссовер Jeep Renegade. По их словам, у этой модели слишком много недостатков.
В частности, Jeep Renegade раскритиковали за плохую отделку интерьера и плохую работу коробки передач. Также эксперты заявили, что этот кроссовер стоит слишком дорого.
Лучшие подержанные автомобили
Ранее в ADAC назвали лучшие подержанные автомобили. Для этого эксперты проанализировали отзывы автомобилистов о надежности трехлетних моделей с пробегом более 30 тысяч километров.
Среди автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро лучшим выбором признали Toyota Aygo X. В бюджете до 20 тысяч евро фаворитом стал Opel Corsa-e Elegance. Также эксперты порекомендовали обратить внимание на Volkswagen Golf 2.0 TDI и Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG.