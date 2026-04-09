Превосходят всех конкурентов: названы 10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года

Несмотря на экспансию электромобилей, большое количество водителей все еще отдает предпочтение традиционным бензиновым автомобилям. В продаже можно найти огромное количество различных моделей, из-за чего трудно определиться, какие автомобили достойны внимания.

В WhatCar? определили 10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших бензиновых автомобилей 2026 года:

Kia Sportage BMW X7 Volvo XC40 Volkswagen T-Roc Skoda Superb Estate BMW 4 Series Coupe Seat Ibiza Porsche 911 Volvo XC90 Mercedes-Benz CLE Cabriolet

Лучшим бензиновым автомобилем 2026 года признали Kia Sportage. Эксперты отметили, что эта модель дешевле своих конкурентов, но не уступает им.

В издании похвалили Kia Sportage за практичный интерьер, высокую плавность хода и вместительный багажник. Также в издании заявили, что этот кроссовер достаточно надежный.

Кроме того, эксперты призвали не покупать кроссовер Jeep Renegade. По их словам, у этой модели слишком много недостатков.

В частности, Jeep Renegade раскритиковали за плохую отделку интерьера и плохую работу коробки передач. Также эксперты заявили, что этот кроссовер стоит слишком дорого.

Лучшие подержанные автомобили

Ранее в ADAC назвали лучшие подержанные автомобили. Для этого эксперты проанализировали отзывы автомобилистов о надежности трехлетних моделей с пробегом более 30 тысяч километров.

Среди автомобилей стоимостью до 15 тысяч евро лучшим выбором признали Toyota Aygo X. В бюджете до 20 тысяч евро фаворитом стал Opel Corsa-e Elegance. Также эксперты порекомендовали обратить внимание на Volkswagen Golf 2.0 TDI и Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG.

Вас также могут заинтересовать новости: