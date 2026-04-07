Моторные масла меняются: эксперт ответил, выдержат ли двигатели новые экостандарты

Новые стандарты GF7 могут быть быстрее внедрены в Европе.

Нефтеперерабатывающая промышленность имеет возможность производить качественные масла, которые гораздо эффективнее, чем 30 или 50 лет назад, однако настоящие проблемы начинаются тогда, когда стандарты сертификации становятся все более строгими и налагают на масла ограничения и параметры, которые должны уменьшать трение, вязкость или защищать фильтры от частиц, которые уже стали почти повсеместными даже в бензиновых двигателях.

Поэтому инженер из США Джейсон предупредил, что моторные масла претерпели значительные изменения в 2025 году, о которых должны знать владельцы автомобилей, пишет Piataauto.

Стандарты GF7 и европейские аналоги

Он рассказал о внедрении новых стандартов GF7 вместо GF6, а владельцы автомобилей в Европе должны знать, что эти стандарты применяются непосредственно в Северной Америке и Японии, однако в Европе существуют собственные стандарты, такие как ACEA C5 или C6, которые имеют схожие параметры, но с большим акцентом на экологию. Более того, Европа уже разработала будущий стандарт C7, который имеет еще более строгие требования и еще больший акцент на экологичности.

Однако новые стандарты GF7 могут быть быстрее внедрены в Европе, особенно японскими и американскими производителями, ведь им часто проще применить самый современный стандарт для большего региона, если они понимают, что скоро другие регионы также перейдут на примерно такие же нормы.

"Интересно, что новый стандарт GF7, по крайней мере на декларативном уровне, призван решить упомянутые выше проблемы преждевременного износа современных двигателей, в частности износа цепи распределения или чрезмерного образования нагара на поршневых кольцах. Это благородное намерение, и очень интересно немного углубиться в суть дела, чтобы понять, каким будет эффект в реальной жизни и насколько это намерение совместимо с такими системами, как рециркуляция EGR или фильтры GPF/OPF на новых автомобилях", - анализируют в Piataauto.

Проблема LSPI и новые требования к тестированию

Отмечается, что одним из явлений, которому новые масла должны противодействовать, является LSPI, или самовоспламенение при низких оборотах двигателя, однако с большей нагрузкой. Это эффект, который может нанести вред двигателю на механическом уровне, поршням и шатунам или сохранению компрессии.

"Раньше для тестирования на предотвращение LSPI использовали только новое масло, а теперь и масло, которое уже было в употреблении, должно пройти тот же тест, что означает, что новые стандарты требуют от него более строгого соблюдения своих характеристик и во время эксплуатации, и через 5 000 или 7 000 км после замены", - добавляют в публикации.

Также другой важный параметр, который претерпел изменения, требует, чтобы масла не образовывали нагар в поршневых кольцах, а испытание предусматривает нагрузку на масло при экстремальных температурах до 151 градуса Цельсия в течение 90 часов.

"В реальной жизни масло обычно нагревается максимум до 105–110 градусов Цельсия, а в некоторых более современных автомобилях может работать даже в диапазоне 95-99 градусов, с контролируемыми выходами в зону 100-105 градусов Цельсия только для испарения возможного бензина, которым масло может периодически загрязняться", - объяснили в издании.

Экономия топлива и новые ограничения

Кроме того, стандарт GF7 требует большего вклада в экономию топлива, что в основном означает меньшее внутреннее сопротивление.

Эксперты отмечают, что главная проблема этих жестких стандартов в отношении моторных масел заключается в том, что они хорошо работают в лабораторных условиях, но оставляют все меньший диапазон допустимых отклонений в реальных условиях эксплуатации.

"Как только эти отклонения превышаются, двигатель подвергается ускоренному износу. А некоторые виды износа даже допускаются изначально в сочетании со стандартами Euro 7, поскольку считается, что это приемлемая цена за значительно более низкий уровень выбросов. Таким образом, будущие масла будут выглядеть хорошо в теории, но могут меньше защищать двигатели, сокращая их срок эксплуатации", - отмечается в публикации.

