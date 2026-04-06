Эти модели вне конкуренции: названы самые популярные подержанные авто в Украине

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей пользуется немецкий кроссовер.

На отечественном рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. В марте украинцы приобрели 17 866 подержанных автомобилей, что на 18,2% больше по сравнению с февралем, сообщает Институт исследований авторынка.

"Главным событием марта в модельном зачете стала смена многолетнего лидера. Компактный немецкий кроссовер уверенно обогнал классический хэтчбек того же бренда, который годами возглавлял все возможные рейтинги, по крайней мере до периода ажиотажа вокруг электромобилей. Это символизирует окончательную смену предпочтений", – говорится в сообщении.

ТОП-10 подержанных моделей легковых автомобилей:

Видео дня

Volkswagen Tiguan – 745 единиц;

Volkswagen Golf – 621;

Audi Q5 – 604;

Skoda Octavia – 565;

Nissan Rogue – 468;

Ford Kuga/Escape – 420;

Volkswagen Passat – 362;

Renault Megane – 354;

Mazda CX-5 – 341;

Nissan Qashqai – 334.

Кроме того, если смотреть на рейтинг популярности среди производителей подержанных автомобилей, то немецкие бренды продолжают удерживать львиную долю рынка. Volkswagen остается абсолютным фаворитом, демонстрируя отрыв, который трудно преодолеть любому другому конкуренту.

В то же время второе и третье места уверенно занимают представители премиального сегмента, что подтверждает тренд на "премиализацию" импорта. Так, покупатели все чаще готовы платить за более качественный и дорогой автомобиль из-за рубежа.

ТОП-10 марок подержанных легковых автомобилей:

Volkswagen – 2599 единиц;

Audi – 1780;

BMW – 1432;

Nissan – 1341;

Renault – 1237;

Ford – 1205;

Hyundai – 957;

Skoda – 862;

KIA – 796;

Mazda – 625.

Авторынок Украины – главные новости

2 апреля сообщалось, что в марте украинцы приобрели около 5,9 тысячи новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года. Среди новых автомобилей в Украине самым популярным брендом осталась Toyota.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV4. Также в тройку лидеров вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.

Ранее стало известно, что в течение первых двух месяцев года автопарк Украины пополнился 31,8 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Вас также могут заинтересовать новости: