Массово скупают кроссоверы: стало известно, какие авто в этом году чаще всего выбирают украинцы.

В течение первого квартала 2026 года автопарк Украины увеличился на 15,4 тысячи новых и 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Среди новых автомобилей на первом месте оказался кроссовер Toyota RAV4, который стал одним из самых популярных кроссоверов в Украине благодаря сочетанию высокой надежности, ликвидности на вторичном рынке, экономичных гибридных установок и адаптации к дорожным условиям.

В целом именно кроссоверы доминируют в пятерке лидеров, что в очередной раз демонстрирует направление развития отечественного авторынка.

Видео дня

Самые популярные модели новых автомобилей в Украине:

Toyota RAV4 – 1159 шт.; Renault Duster – 1150 шт.; Hyundai Tucson – 636 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 603 шт.; Škoda Kodiaq – 429 шт.

Что касается подержанных автомобилей, то здесь лидирует Volkswagen Golf. Такой результат выглядит вполне логичным: с момента своего появления в 1974 году Volkswagen Golf за десятилетия стал олицетворением доступного, надежного и экономичного автомобиля. Дополнительным преимуществом модели является ее высокая ликвидность на вторичном рынке.

В целом рынок подержанных автомобилей сочетает в себе "новомодные" кроссоверы и проверенные временем народные автомобили, такие как вышеупомянутый Golf или Škoda Octavia.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей:

Volkswagen Golf – 2448 шт.; Volkswagen Tiguan – 2010 шт.; Audi Q5 – 1886 шт.; Škoda Octavia – 1726 шт.; Nissan Rogue – 1716 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В первом квартале 2026 года в Украине было продано 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что на 1,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 59% из них составляли автомобили с бензиновыми двигателями.

Кроме того, за это время украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей, импортированных из Китая. Из них 58% были электромобилями (для сравнения, в прошлом году этот показатель достигал 83%). Среди новых моделей китайского производства наибольшую популярность завоевал BYD Leopard 3.

