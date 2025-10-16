С поломками двигателей столкнулись десятки водителей Geely Monjaro и Geely Boyue Pro 2025 года выпуска.

У новых китайских автомобилей Geely, которые приобрели россияне, выходят из строя двигатели, а водители теряют управление прямо во время движения. Об этом сообщают российские источники.

Российские СМИ приводят пример автовладелицы из Ростова-на-Дону, которая приобрела кроссовер Geely Cityray в конце августа этого года по параллельному импорту из Китая. На новом автомобиле она отъездила всего пять дней, пробег составил чуть более 300 км. В какой-то момент во время поездки машина начала резко дергаться и дымиться.

Диагностика показала неисправность двигателя: цилиндры были залиты маслом. Владелице выставили счет на 3350 долларов - именно столько стоит доставка нового двигателя с его последующей заменой.

В клиентской службе китайской компании автовладелице посоветовали обратиться в любой официальный салон.

В Geely пообещали, что обслужат авто и свяжутся с заводом в Китае, а если заводской брак подтвердится, то убытки будут возмещены. Но побывав в двух сервисах владелица получила отказ в ремонте.

Это далеко не единичный случай. По данным российских источников, с поломками двигателей столкнулись также десятки водителей Geely Monjaro и Geely Boyue Pro текущего года выпуска.

В самой Geely говорят, что знают об обращениях владельцев. В то же время в компании заявляют, что не осуществляют гарантийного обслуживания автомобилей, привезенных по параллельному импорту, а причиной поломок двигателей стало низкое качество российского бензина.

Отметим, что автобренд Geely входит в пятерку самых продаваемых в РФ. Известно, что модель Geely Monjaro занимает четвертое место в ТОП-10 автомобилей с автоматической коробкой передач в России по итогам девяти месяцев 2025 года.

Ранее УНИАН сообщил, что за первые шесть месяцев года российский авторынок обвалился почти на 30%. По прогнозам специалистов, до конца 2025 года в РФ могут закрыться до 20% автомобильных салонов.

Российские эксперты не слишком оптимистично смотрят в будущее. По их словам, если ситуация не изменится (а предпосылок для этого нет), то дилеры столкнутся с рядом банкротств или поглощений.

Также стало известно, что работники крупнейшего автопроизводителя в РФ - "АвтоВАЗа" - начали массово увольняться. Причиной этого стало снижение зарплат.

