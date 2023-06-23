Компания Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.

Как отмечается на сайте НАПК, Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.

В НАПК сообщают, что Geely принадлежит китайскому предпринимателю-миллиардеру Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility. В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229 место.

Видео дня

НАПК отмечает, что исполнительный директор холдинговой компании Geely Дэниел Ли лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 единиц до 12673 единиц. Компания ООО "Джили-Моторс", дистрибьютор бренда Geely в России в 2022 году уплатила в российский госбюджет налогов на сумму более 51,4 миллиона.

"Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в рф. По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров. Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", - отмечает НАПК.

Список международных спонсоров войны

В апреле НАПК внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны, поскольку компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но и злидирует по продажам смартфонов.

Также в этот перечень включены такие известные корпорации, как французские Yves Rocher и Auchan, а также австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International.

В то же время недавно список спонсоров войны впервые сократился - НАПК исключил из списка ирландскую Peninsula Petroleum Limited.

Вас также могут заинтересовать новости: