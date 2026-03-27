Большой запас хода и низкая цена: этот китайский электрокар может стать хитом в Европе

GAC Aion UT производится на том же заводе, что и культовый внедорожник Mercedes G-Class.

Китайские электромобили становятся все популярнее благодаря сочетанию современных технологий и более низкой стоимости по сравнению с моделями из других стран мира. Именно поэтому европейским производителям трудно конкурировать с Китаем в этом сегменте.

В Dziennik рассказали о GAC Aion UT. Это 5-дверный китайский электромобиль в кузове хэтчбек, который гораздно дешевле европейских конкурентов.

В издании отметили, что для рынка Европы GAC Aion UT производится на австрийском заводе Magna Steyr в Граце. Это именно то место, где на протяжении десятилетий выпускаются культовый внедорожник Mercedes G-Class.

Интересно то, что над дизайном GAC Aion UT работали дизайнеры из Милана. Его пропорции напоминают Volkswagen ID.3. Длина китайского хэтчбека составляет 4,3 метра, а ширина и высота - 1850 и 1575 мм соответственно.

Также в издании обратили внимание на внимание к деталям в интерьере модели. Внутри расположены массивный руль, 15-дюймовый мультимедийный дисплей, под которым находятся вентиляционные отверстия, и небольшая цифровая панель приборов.

Кроме того, в издании подчеркнули, что у Aion UT чрезвычайно просторный интерьер. Этого удалось добиться благодаря ровному полу и колесной базе почти 2,8 метра.

Также китайская модель порадует водителей большим багажником объемом 440 литров. Для сравнения: Volkswagen ID.3 предлагает 385 литров багажного пространства.

Aion UT оснащен 204-сильным электромотором, который питается от аккумуляторной батареи емкостью 60 кВт·ч. Запас хода составляет до 420 км, а зарядка от 30% до 80% занимает всего 24 минуты.

В издании отметили, что одной из особенностей Aion UT является его аккумуляторная батарея, которая создана без использования кобальта и имеют литий-железо-фосфатную конструкцию (LiFePO4; LFP). Такое трехкомпонентное соединение гарантирует ей высокую производительность и долговечность.

В издании добавили, что на внутреннем рынке Aion UT стоит от 69 800 до 101 800 юаней (от 10 099 до 14 729 долларов). Для сравнения: начальная стоимость Volkswagen ID.3 в Германии составляет 33 330 евро (около 38 423 долларов).

Согласно опросу, электрокроссовер Honda Prologue получил самый низкий общий балл по степени удовлетворенности среди владельцев - 623 балла, что значительно ниже среднего показателя по сегменту массового рынка (727 баллов).

