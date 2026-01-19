Украинцы раскупают автомобили из Китая: названы самые популярные модели

В 2025 году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что в два раза больше, чем в позапрошлом году. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
Из общего количества 24 тыс. единиц оказались новыми (+118%), тогда как почти 5,3 тыс. единиц (+61%) – подержанными.
Таким образом, в прошлом году автомобили китайского происхождения охватили 29,5% отечественного рынка новых легковых автомобилей. Среди подержанных машин, впервые зарегистрированных в нашей стране, доля "китайцев" составила лишь 1,9%.
Наибольшим спросом среди легковых автомобилей из Китая пользовались электромобили, на которые пришлось 91% продаж.
По мнению специалистов, ажиотаж на украинском рынке электромобилей обусловлен отменой налоговых льгот, что может привести к подорожанию "электрики" на 20%.
ТОП-5 самых популярных новых автомобилей из Китая:
- Volkswagen ID. UNYX – 3160 авто.
- BYD Song Plus – 2995 авто.
- BYD Leopard 3 – 1623 авто.
- Zeekr 7X – 1558 авто.
- BYD Sea Lion 07 – 1342 авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из Китая:
- Zeekr 001 – 571 авто.
- Polestar 2 – 297 авто.
- Zeekr 7X – 273 авто.
- Audi Q4 – 260 авто.
- Tesla Model 3 – 242 авто.
Украинский авторынок – главные новости
Ранее стало известно, что по итогам прошлого года в тройку самых популярных моделей новых машин в нашей стране попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.
Рейтинг в очередной раз продемонстрировал популярность кроссоверов на нашем рынке. Всего в 2025 году отечественный автомобильный парк пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.