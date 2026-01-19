Украинцы раскупают автомобили из Китая: названы самые популярные модели

Наибольшим спросом среди легковых автомобилей из Китая пользовались электромобили.

В 2025 году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что в два раза больше, чем в позапрошлом году. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Из общего количества 24 тыс. единиц оказались новыми (+118%), тогда как почти 5,3 тыс. единиц (+61%) – подержанными.

Таким образом, в прошлом году автомобили китайского происхождения охватили 29,5% отечественного рынка новых легковых автомобилей. Среди подержанных машин, впервые зарегистрированных в нашей стране, доля "китайцев" составила лишь 1,9%.

Наибольшим спросом среди легковых автомобилей из Китая пользовались электромобили, на которые пришлось 91% продаж.

По мнению специалистов, ажиотаж на украинском рынке электромобилей обусловлен отменой налоговых льгот, что может привести к подорожанию "электрики" на 20%.

ТОП-5 самых популярных новых автомобилей из Китая:

Volkswagen ID. UNYX – 3160 авто. BYD Song Plus – 2995 авто. BYD Leopard 3 – 1623 авто. Zeekr 7X – 1558 авто. BYD Sea Lion 07 – 1342 авто.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из Китая:

Zeekr 001 – 571 авто. Polestar 2 – 297 авто. Zeekr 7X – 273 авто. Audi Q4 – 260 авто. Tesla Model 3 – 242 авто.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года в тройку самых популярных моделей новых машин в нашей стране попали Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX.

Рейтинг в очередной раз продемонстрировал популярность кроссоверов на нашем рынке. Всего в 2025 году отечественный автомобильный парк пополнили 81,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем в 2024 году.

