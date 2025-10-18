Коллаж УНИАН, фото - Honda, MINI

Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Тем не менее есть и те автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.

В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, которые выпускают самые ненадежные модели.

ТОП-10 самых надежных брендов:

1. Honda

2. MINI

3. Suzuki

4. Toyota

5. Vauxhall/Opel

6. BMW

7. Tesla

8. Kia

9. Lexus

10. Citroën

В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.

ТОП-10 самых ненадежных брендов:

1. MG

2. Nissan

3. Fiat

4. Jaguar

5. Land Rover

6. Ford

6. Volkswagen

8. Audi

8. Mercedes

10. Volvo

В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Тем не менее он все еще остается аутсайдером.

По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.

Самыми ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.

