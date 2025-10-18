Также эксперты назвали производителей самых ненадежных автомобилей.

Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Тем не менее есть и те автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.

В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, которые выпускают самые ненадежные модели.

ТОП-10 самых надежных брендов:

Видео дня

1. Honda

2. MINI

3. Suzuki

4. Toyota

5. Vauxhall/Opel

6. BMW

7. Tesla

8. Kia

9. Lexus

10. Citroën

В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.

ТОП-10 самых ненадежных брендов:

1. MG

2. Nissan

3. Fiat

4. Jaguar

5. Land Rover

6. Ford

6. Volkswagen

8. Audi

8. Mercedes

10. Volvo

В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Тем не менее он все еще остается аутсайдером.

По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.

Самыми ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.

Какими кроссоверами больше всего довольны их владельцы

Ранее в Consumer Reports назвали 5 кроссоверов и внедорожников, которыми больше всего довольны владельцы. В рейтинг вошли, в частности, компактный внедорожник Ford Bronco и кроссовер Subaru Outback.

Также владельцы высоко оценили Toyota Highlander Hybrid, Lincoln Nautilus Hybrid и Acura MDX. Они заявили, что рекомендуют купить эти автомобили.

