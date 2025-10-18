Для многих водителей важно, чтобы их автомобиль был надежным. Некоторые бренды выпускают модели, которые очень редко выходят из строя, чем заработали себе отличную репутацию. Тем не менее есть и те автопроизводители, чьи автомобили лучше не покупать.
В издании What Car? определили производителей самых надежных автомобилей. Также были названы бренды, которые выпускают самые ненадежные модели.
ТОП-10 самых надежных брендов:
1. Honda
2. MINI
3. Suzuki
4. Toyota
5. Vauxhall/Opel
6. BMW
7. Tesla
8. Kia
9. Lexus
10. Citroën
В издании признали Honda производителем самых надежных автомобилей. Отмечается, что самые высокие показатели надежности у моделей Civic, HR-V и Jazz.
ТОП-10 самых ненадежных брендов:
1. MG
2. Nissan
3. Fiat
4. Jaguar
5. Land Rover
6. Ford
6. Volkswagen
8. Audi
8. Mercedes
10. Volvo
В издании поделились, что бренд MG начал выпускать более надежные автомобили, чем годом ранее. Тем не менее он все еще остается аутсайдером.
По словам экспертов, 28% владельцев автомобилей MG сообщили им, что у их транспортных средств случались поломки. Чаще всего они были связаны с электрическими системами.
Самыми ненадежными автомобилями бренда оказались электрокроссовер MG ZS EV, бензиновая версия MG HS и гибрид MG 3. Хорошие показатели надежности продемонстрировал MG 5.
Какими кроссоверами больше всего довольны их владельцы
Ранее в Consumer Reports назвали 5 кроссоверов и внедорожников, которыми больше всего довольны владельцы. В рейтинг вошли, в частности, компактный внедорожник Ford Bronco и кроссовер Subaru Outback.
Также владельцы высоко оценили Toyota Highlander Hybrid, Lincoln Nautilus Hybrid и Acura MDX. Они заявили, что рекомендуют купить эти автомобили.