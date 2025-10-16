Автомобили мечты: названы 5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы

Эксперты опросили владельцев популярных кроссоверов и внедорожников, чтобы узнать их мнение об этих автомобилях.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей. Водители ценят такие модели за просторные интерьеры и высокий уровень практичности.

В SlashGear назвали 5 кроссоверов и внедорожников, которыми больше всего довольны владельцы. Этот рейтинг основан на исследовании Consumer Reports.

Ford Bronco

Этот компактный внедорожник способен справиться с суровым бездорожьем и предлагает уникальные функции, такие как съемные двери и крыша. Именно поэтому модель вошла в пятерку лидеров, подчеркнули в издании.

По словам владельцев, Ford Bronco также отлично справляется с ролью повседневного автомобиля благодаря практичному интерьеру. Кроме того, на выбор предлагается огромное количество комплектаций, что позволяет покупателям настроить модель под свои потребности.

Subaru Outback

В издании поделились, что многие владельцы Subaru Outback довольны уровнем комфорта, который предлагает эта модель. Более того, система полного привода расширяет внедорожные возможности этой модели.

Почти все комплектации Subaru Outback имеют дорожный просвет 227 см. Даже если этого недостаточно, существует внедорожная версия Wilderness, которая может похвастаться дорожным просветом 237 см.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander является одним из самых популярных кроссоверов японского бренда. Гибридная версия модели добавляет ко всем его достоинствам низкий расход топлива.

По словам многих владельцев, Toyota Highlander Hybrid довольно комфортный и надежный кроссовер. В издании заявили, что эта модель является идеальной для дальних поездок.

Lincoln Nautilus Hybrid

Lincoln Nautilus Hybrid является еще одним гибридным кроссовером, которым очень довольны его владельцы. Это практичный автомобиль с довольно роскошным интерьером и вместительным багажником.

В издании добавили, что Lincoln Nautilus Hybrid предлагает богатое оснащение и передовые технологии, такие как система полуавтономного вождения BlueCruise.

Acura MDX

Acura MDX является представителем премиальных кроссоверов и выделяется стильным дизайном. В издании поделились, что это одна из лучших моделей в своем сегменте по уровню удовлетворенности своих владельцев.

Многие владельцы Acura MDX заявили, что это универсальная модель, которая способна справиться с многими задачами. Более того, на выбор предлагает большое количество различных модификаций, включая спортивную версию Type S.

Какими автомобилями больше всего недовольны владельцы

Ранее в Consumer Reports определили автомобили, которыми больше всего недовольны их владельцы. В рейтинг вошли, в частности, Jeep Compass и Volkswagen Taos.

Также многие владельцы остались недовольны кроссовером Mazda CX-90 PHEV. Самый низкий рейтинг удовлетворенности оказался у гибридного внедорожника Jeep Grand Cherokee PHEV.

