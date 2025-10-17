Долгая жизнь автомобиля - это не только качественные детали, но и регулярный уход. Проверяйте аккумулятор, чистите контакты, не допускайте длительного простоя - и машина прослужит вам десятилетия.

Американский механик Скотти Килмер, который проработал с автомобилями более 55 лет, рассказал, что именно сильнее всего сокращает срок службы машины. По его словам, главный враг любого автомобиля - коррозия аккумулятора, пишет Express.

Почему коррозия опасна для аккумулятора

Аккумулятор - сердце электрической системы автомобиля. Он питает все бортовые устройства и позволяет запустить двигатель. Но со временем на его клеммах может появиться налёт - результат химической реакции между металлом и электролитом.

По словам Килмера, именно коррозия создаёт электрическое сопротивление, из-за чего аккумулятор вынужден работать с перегрузкой. Это приводит к ускоренному износу и внезапным отказам.

"Коррозия заставляет аккумулятор работать тяжелее, чем нужно. Проверяйте его каждые два-три года и меняйте до того, как он полностью выйдет из строя", - советует механик.

Что ещё вредит аккумулятору

Помимо коррозии, Скотти Килмер перечислил несколько других причин преждевременного выхода батареи из строя:

неисправный генератор, который перестаёт подзаряжать аккумулятор;

долгое бездействие автомобиля - когда машина простаивает неделями;

грязные или ослабленные кабели, которые ухудшают контакт.

Он также напомнил, что регулярная профилактика и чистка клемм поможет продлить жизнь аккумулятора на годы.

