Украинцы выбрали автомобиль года: кто получил главную награду

Кроме того, автомобилисты назвали лучший городской кроссовер.

В Украине определили "Автомобиль года 2026" – победу одержал Renault Duster. Вместе с главным титулом организаторы объявили лучшие модели в различных категориях. Об этом сообщается на официальном канале премии "Авто года в Украине".

Отметим, что Renault Duster – это компактный кроссовер-внедорожник, который представил румынский автопроизводитель Dacia в модельном ряду 2010 года. Автомобиль получил признание благодаря удачному сочетанию доступной цены, надежности и просторного салона. В Украине новый Renault Duster сейчас предлагают по цене от 928 тыс. гривень.

При определении победителей учитывались как мнение экспертного жюри, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.

Помимо автомобиля-победителя, в отдельных номинациях также были награждены:

Легковой автомобиль – Cupra Leon;

Легковой автомобиль бизнес-сегмента – Audi А6;

Городской кроссовер – Citroen C4;

Компактный кроссовер – CUPRA Formentor;

Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5;

Кроссовер SUV ("спортивно-утилитарный автомобиль") – Volvo XC90;

Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron;

Электрокроссовер – Skoda Enyaq;

Электрический SUV – BMW iX;

Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid;

Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV;

Автомобиль премиум-сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S;

Семейный фургон – Volkswagen Caravelle;

Пикап – Peugeot Landtrak;

Автомобиль для коммерческого использования – Peugeot Boxer;

Соотношение цена/качество – Kia Sportage;

Дизайн – DS #4.

Прорывом года был назван бренд Chery.

Как сообщал Институт исследований авторынка, на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. В прошлом месяце украинцы приобрели более 17 тыс. подержанных автомобилей, что на 18,2% больше по сравнению с февралем.

В начале апреля также сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года. Среди новых автомобилей в Украине самым популярным брендом осталась Toyota.

