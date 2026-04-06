Украинцы выбрали автомобиль года: кто получил главную награду

В Украине определили "Автомобиль года 2026" – победу одержал Renault Duster. Вместе с главным титулом организаторы объявили лучшие модели в различных категориях. Об этом сообщается на официальном канале премии "Авто года в Украине".
Отметим, что Renault Duster – это компактный кроссовер-внедорожник, который представил румынский автопроизводитель Dacia в модельном ряду 2010 года. Автомобиль получил признание благодаря удачному сочетанию доступной цены, надежности и просторного салона. В Украине новый Renault Duster сейчас предлагают по цене от 928 тыс. гривень.
При определении победителей учитывались как мнение экспертного жюри, так и выбор общественного жюри во время онлайн-голосования.
Помимо автомобиля-победителя, в отдельных номинациях также были награждены:
- Легковой автомобиль – Cupra Leon;
- Легковой автомобиль бизнес-сегмента – Audi А6;
- Городской кроссовер – Citroen C4;
- Компактный кроссовер – CUPRA Formentor;
- Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5;
- Кроссовер SUV ("спортивно-утилитарный автомобиль") – Volvo XC90;
- Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron;
- Электрокроссовер – Skoda Enyaq;
- Электрический SUV – BMW iX;
- Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid;
- Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV;
- Автомобиль премиум-сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S;
- Семейный фургон – Volkswagen Caravelle;
- Пикап – Peugeot Landtrak;
- Автомобиль для коммерческого использования – Peugeot Boxer;
- Соотношение цена/качество – Kia Sportage;
- Дизайн – DS #4.
Прорывом года был назван бренд Chery.
Как сообщал Институт исследований авторынка, на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. В прошлом месяце украинцы приобрели более 17 тыс. подержанных автомобилей, что на 18,2% больше по сравнению с февралем.
В начале апреля также сообщалось, что в прошлом месяце украинцы приобрели около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в марте 2025 года. Среди новых автомобилей в Украине самым популярным брендом осталась Toyota.