Специалисты Института исследований авторынка совместно с аналитиками DiXi Group выяснили, хватит ли украинцам электричества несмотря на рост количества электрических автомобилей. Выводы были представлены на сайте организации.

Для начала эксперты проанализировали автопарк Украины. По состоянию на октябрь в нашей стране зарегистрировали 193,5 тысячи электрических транспортных средств. Из них 98% являются легковыми электромобилями, а остальные - коммерческие малотоннажные грузовые автомобили.

Средний пробег для типичного украинского электрокара составляет 12 800 км в год. Например, популярный Nissan Leaf первой генерации в среднем проезжает 11 400 км в год, тогда как у Volkswagen e-Golf этот показатель составляет около 13 500 км.

Учитывая эти данные, специалисты определили энергопотребление электрических автомобилей. Согласно выводам, среднемесячное потребление в летний период составляет 34,7 ГВт-ч, тогда как в зимний оно увеличивается до 45,0 ГВт-ч.

"Реальный спрос украинского парка электромобилей на энергию из сети составляет около 524 ГВт-ч в год (цифра учитывает сопутствующие расходы - УНИАН)", - отмечают эксперты.

Это примерно равно объему суммарного электропотребления всей страной в течение 1-1,5 зимнего дня. В 2023 году было произведено 105,8 ТВт-ч, а потреблено 83,2 ТВт-ч. Таким образом, годовое потребление всеми электромобилями (524 ГВт-ч) составляет лишь 0,63% от электроэнергии, потребленной в 2023 году.

Отметим также, что в последние годы бытовым сектором Украины было потреблено около 30 ТВт-ч в год, тогда как промышленностью - более 50 ТВт-ч.

Эксперты говорят, что 80% "электричек" потребляют электроэнергию малыми порциями, в часы минимальной нагрузки на систему. Поэтому электромобили даже при большом спросе не смогут создать угрозу для энергосистемы Украины.

Специалисты прогнозируют, что при существующих темпах пополнения автопарка, к 2030 году в нашей стране будет около 450-500 тысяч электрических авто. Их потребность в энергии составит около 1,3% от генерации уровня позапрошлого года.

Также эксперты дали несколько советов тем, кто имеет электромобиль. Они советуют заряжать электрокары ночью, когда нагрузка на систему меньше, или в солнечные дни, когда СЭС генерируют избыток энергии. Также лучше избегать пиковых часов потребления утром и вечером.

Напомним, в прошлом месяце самыми популярными в Украине впервые стали полностью электрические автомобили - на них пришлась примерно треть всех продаж новых автомобилей. Доля бензиновых автомобилей снизилась с 36,8% до 31,2%, тогда как доля гибридов составила 20,3%.

Если говорить о новых электромобилях, то наибольшим спросом в Украине пользовался Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и BYD Leopard 3. Среди импортированных электрокаров на первом месте оказалась Tesla Model Y.

