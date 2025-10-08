Среди новых машин самым популярным оказался Volkswagen ID. UNYX, тогда как среди подержанных на первом месте оказалась Tesla Model Y.

В сентябре отечественный автопарк пополнили почти 9,2 тысячи автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - это на 114% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Основное количество реализованных за месяц электрокаров оказалось легковыми авто, общее количество которых составило 8967 единиц. Из них 6706 машин были подержанными (+104%), тогда как 2261 - новыми (+160%).

Если говорить о 223 коммерческих электромобилях сентября, то из них новыми оказались лишь 46 авто. Стоит также добавить, что в прошлом месяце на дороги нашей страны вышли два новых электробуса.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей:

Volkswagen ID. UNYX - 432 единицы;

BYD Song Plus - 276;

BYD Leopard 3 - 150;

Honda eNS1 - 143;

Zeekr 7X - 128.

ТОП-5 самых популярных импортируемых электромобилей:

Tesla Model Y - 929 единиц;

Tesla Model 3 - 738;

Nissan Leaf - 651;

Kia Niro - 431;

Renault ZOE - 311.

Рынок электромобилей - последние новости

Наибольшим спросом на рынке внутренних перепродаж электромобилей в сентябре пользовались Nissan Leaf (первое место), а также Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Специалисты объясняют это тем, что для многих Leaf выступает как "первый шаг" в мир электрических машин.

Также сообщалось, что в прошлом месяце электрокары опередили по популярности бензиновые автомобили на рынке новых авто. На третьем месте по популярности оказались гибриды.

