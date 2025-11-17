В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 13,8 тыс. бензиновых легковушек (на 43% больше, чем в прошлом году). Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".
Из общего количества 2,3 тыс. единиц составили новые авто (+9%), тогда как остальные 11,5 тыс. - подержанные (+52%).
Среди новых бензиновых машин наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson, тогда как на второй позиции оказался среднеразмерный SUV Škoda Kodiaq.
В целом украинцы в очередной раз доказали, что именно кроссоверы их интересуют больше всего.
ТОП-5 новых автомобилей с бензиновыми ДВС:
- Hyundai Tucson - 214 единиц;
- Škoda Kodiaq - 127;
- Mazda CX-5 - 121;
- Škoda Octavia - 118;
- Renault Duster - 111.
Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то здесь лидером довольно предсказуемо оказался хорошо известный многим Volkswagen Golf.
На второй позиции оказалась еще одна модель популярного немецкого автопроизводителя - Volkswagen Tiguan. Третью занял компактный кроссовер Audi Q5.
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых легковушек:
- Volkswagen Golf - 751 единица;
- Volkswagen Tiguan - 662;
- Audi Q5 - 625;
- Nissan Rogue - 583;
- Audi A4 - 363.
Украинский авторынок - другие новости
Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 6 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался Renault Duster.
Также сообщалось, что в октябре украинский автопарк пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Если говорить о новых авто, то наиболее популярным оказался кроссовер Toyota RAV4.