Среди новых бензиновых авто наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 13,8 тыс. бензиновых легковушек (на 43% больше, чем в прошлом году). Об этом сообщили в "УкрАвтопроме".

Из общего количества 2,3 тыс. единиц составили новые авто (+9%), тогда как остальные 11,5 тыс. - подержанные (+52%).

Среди новых бензиновых машин наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson, тогда как на второй позиции оказался среднеразмерный SUV Škoda Kodiaq.

В целом украинцы в очередной раз доказали, что именно кроссоверы их интересуют больше всего.

ТОП-5 новых автомобилей с бензиновыми ДВС:

Hyundai Tucson - 214 единиц;

Škoda Kodiaq - 127;

Mazda CX-5 - 121;

Škoda Octavia - 118;

Renault Duster - 111.

Если говорить об импортированных подержанных бензиновых автомобилях, то здесь лидером довольно предсказуемо оказался хорошо известный многим Volkswagen Golf.

На второй позиции оказалась еще одна модель популярного немецкого автопроизводителя - Volkswagen Tiguan. Третью занял компактный кроссовер Audi Q5.

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых легковушек:

Volkswagen Golf - 751 единица;

Volkswagen Tiguan - 662;

Audi Q5 - 625;

Nissan Rogue - 583;

Audi A4 - 363.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 6 тысяч автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых моделей наибольшим спросом пользовался Renault Duster.

Также сообщалось, что в октябре украинский автопарк пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Если говорить о новых авто, то наиболее популярным оказался кроссовер Toyota RAV4.

