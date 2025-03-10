Москва ужесточает правила, поскольку импорт авто из Китая захлестывает рынок.

Россия пытается обуздать поток китайского импорта автомобилей. Такое решение ударит по производителям и торговцам из Китая, которые все больше полагаются на российский рынок.

Издание Financial Times пишет, что китайский экспорт автомобилей в Россию в прошлом году в семь раз превысил уровень 2022 года, поскольку санкции из-за войны в Украине отрезали страну от западных брендов. Автопроизводители в Китае также облюбовали российский рынок после того, как антидемпинговые меры помешали продажам на рынках США, ЕС, Канады, Турции и Бразилии.

В прошлом году Россия закупила более миллиона китайских автомобилей, поглотив около 30% экспорта бензиновых авто. По данным CPCA, этот всплеск обеспечил китайским брендам 63% российского рынка, а доля местных брендов на рынке упала до 29%.

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Российские власти начали принимать ответные меры. В январе Москва повысила "утилизационный сбор" до 7500 долларов для большинства легковых авто, что более чем в два раза превышает уровень сентября прошлого года. До 2030 года эти сборы будут расти на 10-20% в год.

Аналитик автомобильной компании Rhodium Group Грегор Себастьян говорит, что Россия разделяет опасения других стран по поводу "наплыва дешевых китайских автомобилей, подрывающих отечественное производство".

"Они хотят, чтобы те наращивали местное производство", - сказал он. "Какое-то время они считали, что у них нет другого выбора, но теперь они признают, что у них есть возможность торговаться - они являются довольно важным рынком для китайских автопроизводителей".

Россия также недавно установила, что три крупных китайских производителя грузовиков нарушают стандарты безопасности, и запретило продажу одной модели. Чиновники дали понять, что могут ввести новые проверки соответствия и тестирования для импортируемых авто.

Большая часть бурного роста пришлась на приграничные города на северо-востоке Китая. Экспорт в Россию из Суйфэньхэ вырос в пять раз с 2020 года до почти 1,9 миллиарда долларов в прошлом году.

Поддерживаемая государством компания Chery была ведущим китайским автопроизводителем в России, где продала 430 тысяч авто в первых трех кварталах 2024 года, что составляет 28% от общего объема продаж.

Бум также обеспечил выход для подержанных и бензиновых автомобилей, которые китайские производители с трудом продают у себя дома, поскольку электромобили становятся все более популярными. В прошлом году бензиновые авто составляли 97% от общего числа отправленных в Россию.

Чиновники в Суйфэньхэ заявили, что в 2024 году экспорт подержанных автомобилей вырос на 612% благодаря новой китайской политике, направленной на облегчение экспорта подержанных авто, а также схеме, направленной на стимулирование внутреннего потребления, которая побудила многих водителей продать старые бензиновые машины.

Представитель китайской компании Suifenhe China Speed Car Exports сказал, что теперь он продает автомобили напрямую российским водителям, чтобы избежать утилизационного сбора.

Торговая война между ЕС и Китаем - последние новости

В конце октября европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.

4 ноября стало известно, что Пекин во Всемирной торговой организации оспорил пошлины ЕС на китайские электромобили.

Позже стало известно, что Европейский союз и Китай начали переговоры об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу. Стороны нашли возможное решение проблемы несправедливой конкуренции .

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