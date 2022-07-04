Президент Украины Владимир Зеленский считает непростой, но выполнимой миссией разблокирование экспорта украинского зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве.
В частности, его спросили, существует ли реалистичный вариант разблокирования украинского экспорта зерна.
"Реализация этого проекта будет миссией непростой, но точно возможной. В этом заинтересованы мы как экспортеры. В этом мы заинтересованы, чтобы наши фермеры продолжили работать и для следующего года, для следующего урожая. Для этого нужно, чтобы мы экспортировали все это зерно, ячмень, пшеницу, кукурузу и тому подобное", - заявил Зеленский.
Он напомнил, что сейчас 22 млн тонн украинских зерновых заблокировано.
"Еще мы ожидаем около 60 млн тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", - отметил президент.
Одновременно он сказал, что Украина работает на дипломатическом уровне, чтобы то зерно, которое Россия украла в оккупированных украинских портах и отправила корабли с этим зерном в другие государства, - цивилизованные государства "не забывали, что они цивилизованные и не принимали это зерно".
Кроме того, глава государства добавил, что Украина сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, и в частности, напрямую происходит работа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
"Действительно мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с Организацией Объединенных Наций. Наши представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из наших портов зерна. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем", - сказал президент.
Он отметил, что нужно обеспечить безопасность для тех кораблей, которые будут прибывать в Украину для загрузки пищевой продукции. "Именно об этом сейчас ведется речь в Турции", - сказал Зеленский.
По словам президента, сейчас ООН занимает лидерскую позицию в этом вопросе. В частности, как подчеркнул президент, похоже, что в ООН готовы возглавить процесс.
"Украинское государство не тратит время и работает над различными путями, как железнодорожными, так и речными путями, по экспорту нашего зерна. И мы ежедневно увеличиваем этот экспорт. Это не просто. Сложные условия", - подчеркнул Зеленский.
Кража зерна из Украины:
30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.
По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.
Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.
При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.
По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.
Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.
6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.
10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.
23 июня лидеры стран-членов Европейского Союза на встрече в Брюсселе призвали Российскую Федерацию перестать воровать зерно в Украине и наносить удары по ее сельскохозяйственным объектам.
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