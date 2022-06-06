Шарль Мишель заявил, что послу России проще уйти, чем слушать правду.

Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя покинул зал во время выступления председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Прямая трансляция заседания Совбеза Организации Объединённых Наций велась на Youtube.

"Господин посол Российской Федерации, давайте будем честными, Кремль использует запасы продовольствия в качестве ракет против развивающихся стран. Драматические последствия войны России против Украины отражаются на всем мире. Они взвинчивают цены на продукты, толкают людей в нищету и дестабилизируют целые регионы. Русская война — единственная причина надвигающегося продовольственного кризиса. Ответственность за это несет только Россия. Вопреки тому, что говорит кремлевская кампания лжи и дезинформации", - заявил Мишель.

Он добавил, что во время визита в Украину видел миллионы тонн зерна и пшеницы, застрявшие в контейнерах и на кораблях в Черном море

"И именно российские танки, бомбы и мины мешают Украине сажать и собирать урожай, Кремль также нацеливается на запасы зерна и ворует зерно на оккупированных им территориях. Все это, обвиняя других. Это трусость и пропаганда", - подчеркнул Мишель.

Также он напомнил, что Европейский союз не вводил санкции в отношении аграрного сектора России.

"Наши санкции в отношении российского транспортного сектора не действуют за пределами территории ЕС. Они не мешают судам под российским флагом перевозить продукты питания или удобрения в развивающиеся страны", - отметил он.

Когда Небензя встал и покинул зал, Мишель предположил, что постпреду РФ проще уйти, чем слушать правду.

"Господин посол, вы можете покинуть зал. Может быть, легче не слышать правду", - сказал он.

Напомним, что ранее Небензя досрочно покинул заседание Совета безопасности ООН и не стал слушать выступление представителя Украины.

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